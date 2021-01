Da quando a metà novembre abbiamo scritto l’ultimo articolo su questo titolo (Comprare subito uno dei titoli bancari più sottovalutati del listino milanese) abbiamo assistito a un rialzo del 30%. Nonostante ciò, BPER Banca è un titolo bancario da comprare subito in quanto sottovalutato del 40%. È questo, infatti, il risultato medio delle raccomandazioni degli analisti che hanno un giudizio medio Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 40%.

Tra le altre indicazioni che potrebbero spingere all’acquisto del titolo ricordiamo:

gli utili sono attesi crescere per i prossimi tre anni in media del 25% circa all’anno;

il rendimento del dividendo alle quotazioni attuali o superiore all’8%.

BPER Banca è un titolo bancario da comprare subito in quanto sottovalutato del 40%. Cosa dice l’analisi grafica?

BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 21 gennaio a quota 1,62 euro in ribasso del 1,76% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e punta a obiettivi che potrebbero portare a una performance fino all’80% rispetto ai valori attuali. Prima di pensare a questi potenziali rialzi, però, c’è bisogno di capire cosa accadrà in corrispondenza del supporto in area 1,592 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, infatti, farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Da notare che nelle settimane precedenti il supporto ha tenuto e che il segnale in corso dello Swing Indicator è rialzista.

Time frame mensile

La chiusura di gennaio potrebbe mettere le ali a BPER Banca. Come si vede dal grafico, infatti, alla chiusura del mese in corso potrebbe scattare un segnale rialzista sia del BottomHunter che dello Swing Indicator. In questo caso si rafforzerebbe lo scenario che vede le quotazioni dirette verso gli obiettivi indicati in figura.

Solo una chiusura mensile inferiore a 3,39 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.