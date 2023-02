Costa meno andare al supermercato con un volo low cost che in macchina? No, con 5 trucchi di guida

Il prezzo di benzina e diesel continua a salire in maniera inarrestabile. Rinunciare ad andare in macchina? Possiamo continuare a farlo grazie a dei trucchi nella guida che ci permettono di risparmiare benzina. Ed ecco quali sono.

Certo che a guardare il continuo salire dei prezzi del carburante, verrebbe voglia di lasciare la macchina fissa in garage. Ormai, anche solo andare a fare la spesa ha un costo non indifferente, considerando quanto costino al litro, benzina e gasolio. Che uno ci deve pensare su due volte prima di salire in auto, perché, ormai, sta quasi diventando un lusso.

Purtroppo, in tanti si chiedono perché il carburante sta aumentando così tanto. Nel 2023, fare benzina costa di più rispetto al 2022. Almeno 20 centesimi al litro, e molto di questo aumento dipende dalle accise, con la mancata proroga dei tagli. Un aumento che riguarda tutta l’Europa, a partire dai nostri vicini della Francia.

Ci sono tanti modi per risparmiare la benzina e non solo lasciando la macchina parcheggiata

Il che va ad aggiungersi alla stangata, del 2023, per gli automobilisti con il rincaro delle multe. Perfetto. Stabilito che la benzina e il gasolio sono aumentati, che fare? Rinunciare? C’è chi, scherzosamente, dice che costa meno andare al supermercato con un volo low cost. In effetti, uno sta molto più attento a prendere l’auto solo quando ne ha realmente bisogno. Però, chi lavora non ne può fare (quasi) a meno. E, per tanti, la macchina è necessaria anche solo per dei bisogni primari. Ricordandosi di controllare i livelli delle vari parti dell’auto prima di partire.

Non scoraggiamoci. Se non è possibile diminuire il prezzo della benzina, possiamo risparmiare guidando meglio. Partiamo dal portabagagli. Quante cose inutili continuiamo a portarci in giro, per pigrizia di toglierle da lì? Ebbene, non bisogna dimenticare che il consumo di carburante sarà più alto, se la macchina pesa di più.

Ecco altri trucchi per risparmiare sul carburante e basta veramente poco

Non tutti sanno, infatti, che con 50 chili in meno, in macchina, si risparmia almeno il 4% di carburante. Non proprio noccioline, insomma. E non solo. Anche la velocità vuole la sua parte. Certo, schiacciare il pedale dell’acceleratore piace a tutti.

Poter arrivare a casa prima, non è male. Però, non dobbiamo scordare che, così facendo, consumiamo di più. E pensare che basterebbe ridurre, non di tanto, diciamo di 10 km la nostra velocità per consumare meno benzina. Sui viaggi più lunghi, questo ha la sua importanza e fa la differenza.

Costa meno andare al supermercato con un volo low cost, ma anche con l’auto guidando in questo modo

Ogni quanto facciamo controllare la pressione dei nostri pneumatici? Magari, siamo di quelli che non facciamo mai gonfiare le gomme. Errore. Basta 0,5 bar in meno di pressione per consumare di più nel carburante. Per non parlare del nostro modo di guidare. Farlo in maniera costante, senza continue accelerazioni, sorpassi, frenate, ci fa risparmiare fino al 30% di carburante.

Più dell’aumento di benzina e gasolio, insomma. Infine, quando arriviamo ad un semaforo e diventa rosso per più di un minuto, in quanti spengono la macchina? Basterebbe farlo, ogni volta che facciamo queste brevi soste, per ottenere un bel risparmio nel carburante. Sono 5 trucchi, come si è visto, che possiamo iniziare ad adottare fin da subito e risparmiare euro.