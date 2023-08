Cos’è lo strawberry make up lanciato da Hailey Bieber? Replicalo con questi trucchi che costano meno di 10 euro

Conosci il “trucco alla fragola” lanciato dalla modella Hailey Bieber? Sta spopolando ed è facilissimo da realizzare. Vediamo come replicarlo usando dei prodotti low cost alla portata di tutti.

Come spesso accade a lanciare le nuove tendenze in fatto di trucco e skincare sono sempre i personaggi famosi che, attraverso i loro canali social, condividono con i follower molti consigli e nuove idee.

Ed è proprio la regina indiscussa del web Hailey Bieber a lanciare questo nuovo make up estivo, naturale e facilissimo da realizzare.

Hailey Bieber, non ha bisogno di molte presentazioni. È una modella e imprenditrice statunitense che conta più di 50 mila follower su Instagram. Tutto quello che mostra diventa subito di tendenza e virale.

Cos’è lo strawberry make up lanciato da Hailey Bieber? Tutti i passaggi

Qualche giorno fa la modella ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram intitolata “Strawberry girl summer”. In primo piano il suo viso leggermente truccato utilizzando i toni del rosa. In pochi minuti, questo make up è diventato virale. Lo strawberry make up o trucco alla fragola è leggero, romantico e facile da realizzare.

Si parte dalla detersione del viso, per poi applicare un tonico, un siero e un contorno occhi. Una veloce spazzolata alle sopracciglia e si passa al bronzer su fronte e zigomi, per scolpire il viso. Il correttore, Hailey lo applica ai lati della bocca e del naso, sul mento e nell’angolo interno dell’occhio. Lo stende utilizzando un pennello.

È il momento del blush che lei applica in 2 tonalità (uno di colore rosa e l’altro tendente al rosso). La modella lo stende, su zigomi e naso, direttamente con le dita. Una sottile coda di eyeliner per allungare l’occhio, un filo di mascara e qualche lentiggine disegnata ai lati del naso.

Dopo aver steso il bronzer sulle palpebre si passa al rossetto. La modella applica una matita nude sul contorno labbra, picchietta uno dei due blush e applica un gloss specchiato. Ecco cos’è lo strawberry make up lanciato da Hailey Bieber.

Questi costano meno di 10 euro

Per realizzare questo make up, Hailey Bieber utilizza dei prodotti costosi. Ma vediamo come replicarlo usando dei trucchi low cost ma altrettanto validi.

Per fissare le sopracciglia potresti applicare una cera del brand Essence dal costo di 4,19 euro. Anche per correttore, matita labbra nude e gloss puoi affidarti ad Essence. I prezzi sono davvero contenuti e al di sotto dei 5 euro. Per un effetto “pelle baciata dal sole”, è perfetto il Bronzer Mega della marca Makeup Revolution che ha un costo di 4,99 euro.

Passiamo al blush rosato. Del brand “e.l.f. Cosmetics” puoi usare il Putty Blush nella colorazione Bora Bora (un bellissimo rosa) e nella colorazione Fiji (tonalità più rossastra): il prezzo di questo prodotto è di circa 7,99 euro.

Le finte lentiggini fanno tendenza. Puoi ricrearle comprando un prodotto specifico oppure utilizzare una matita per le sopracciglia dalla punta sottilissima. Sicuramente avrai questo prodotto nella tua make up collection. Per eyeliner e mascara potresti affidarti al brand Astra. Troverai tantissimi prodotti con prezzi che partono dai 3 euro, fino ai 6 euro circa.