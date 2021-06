Le verdure sono gli alimenti consigliati per ogni dieta e assolutamente sani e nutrienti. Sono adatte alle persone di ogni età e presentano controindicazioni quasi nulle. Tra le più amate e le più cucinate ci sono le zucchine. Sono ortaggi molto versatili che si possono trattare in tantissimi modi ai fornelli.

Tra i modi più sani per portarle in tavola vi è la possibilità di cuocerle al forno. Le zucchine cotte secondo questo metodo sono davvero appetitose, ma non è scontato che escano come si desidera. Ecco perché la nostra Redazione suggerirà un piccolo sistema per cuocerle alla perfezione. Perciò, in questo articolo scopriremo come cucinare zucchine al forno gustose e croccanti da leccarsi i baffi con questo infallibile trucco di cucina per aspiranti chef.

Le zucchine migliori, come sceglierle

Le zucchine sono perfette per chi segue un regime alimentare. Infatti hanno pochissime calorie e sono ricche di acqua. Quelle che troviamo al supermercato non sono tutte uguali. Vi sono dei consigli e dei metodi ben precisi per scegliere le migliori. Eccone alcuni:

le zucchine piccole sono generalmente migliori di quelle più grosse; la pelle deve essere liscia, lucida e bella alla vista; più pesanti sono e meglio è, o rischiamo di trovarci con prodotti troppo acquosi tra le mani.

L’estate è la stagione più indicata per comprare le zucchine. Infatti quelle più belle e più buone si trovano in questo periodo dell’anno.

Come cucinare zucchine al forno gustose e croccanti da leccarsi i baffi con questo infallibile trucco di cucina per aspiranti chef

Il segreto per cucinare delle zucchine al forno perfette è solo uno e va rispettato. Ma partiamo dalle basi. Iniziamo affettando testa e coda delle zucchine, senza scartarle. Potranno infatti servire per preparare altri gustosi piatti come brodi e minestroni. Tagliamole poi per il lungo e in quarti. Questo permetterà di cuocerle in modo uguale su tutti i lati. Le condiamo quindi come preferiamo e prepariamo una teglia per infornarle.

E ora è il momento di svelare il nostro trucchetto. Prima di adagiarle in forno appoggiamo sulla teglia una gratella su cui distribuiremo le zucchine. Mettendole in alto permetteremo all’aria di circolare perfettamente nel forno, cuocendo le verdure omogeneamente sia sopra che sotto. Lasciamole quindi dentro per circa 15 minuti a 200°C, prima di grigliare per altri 3 minuti. Ecco che potremo sfornare delle zucchine croccanti e ben caramellate che conquisteranno la tavola!