Come si può definire un lavoro? Si tratta di un rapporto giuridico tra due soggetti. Il datore di lavoro si avvale della prestazione del dipendente. Quest’ultimo, invece, offre la sua manodopera in cambio di una retribuzione.

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Essa si regge proprio su tale caposaldo. Come la vita di ogni suo cittadino. In particolar modo nel momento non proprio idilliaco che stiamo attraversando a causa della pandemia.

Esiste, tuttavia, un altro tipo di occupazione con prerogative specifiche. In questo articolo si cercherà di rispondere a due domande. Cos’è il volontariato e perché è importante farlo soprattutto in questo periodo difficile?

Lavoro, tecnologie e volontariato

Il lavoro è cambiato radicalmente con il passare degli anni. Si sono create nuove professioni grazie alla tecnologia. Anche quelle vecchie, inoltre, hanno beneficiato del digitale. Le aziende non ricercano i profili di venti o trenta anni fa. C’è bisogno di un know how differente. Si è già parlato in un altro articolo delle soft skills. Abilità trasversali che ogni professionista dovrebbe avere. Sono proprio queste le qualità più richieste nel mondo del lavoro.

Il volontariato può comprendere anche professionalità digitali, informatiche e organizzative. Esso, però, è diverso rispetto al lavoro vero e proprio.

Cos’è il volontariato e perché è importante farlo soprattutto in questo periodo difficile?

Può migliorare il benessere psicofisico

Nel volontariato si mettono a disposizione delle professionalità o una manodopera. Non esiste, però, compenso. Si tratta, appunto, di un’attività volontaria e gratuita. Il ritorno non è economico, ma forse attiene ad un ambito più profondo. Ci si mette in gioco per aiutare l’altro, per filantropia, per vocazione. La ricompensa può essere un sorriso, un occhiolino o il piacere di prestare soccorso. Soprattutto in un periodo di pandemia è importante la buona volontà di tutti.

Il volontariato è di sicuro un’attività di pregio. Può metterci in contatto con molte persone, si possono fare nuove amicizie e scoprire dei nuovi valori.

Il benessere psicofisico e l’autostima ne risentiranno in maniera più che positiva.