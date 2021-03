Molti lavoratori hanno sentito parlare del certificato c2. Cos’è il certificato storico del lavoro? E ancora: è importante procurarselo? Dipende da quanto è moderno il datore di lavoro al quale ci si rivolge per trovare un nuovo impiego. Infatti di solito per candidarsi per una nuova posizione è sufficiente inviare il proprio curriculum. A volte chiedono anche di allegare una lettera di presentazione, in cui il candidato deve presentare al meglio sé stesso. In alcuni casi alcune aziende chiedono anche di allegare il modello c2. In alcuni casi questo documento può allora diventare essenziale per trovare lavoro. Infatti il certificato riporta tutti i periodi lavorativi e le posizioni rivestite dal lavoratore nella propria carriera.

In particolare il certificato storico diventerà sempre più importante per gli uffici risorse umane.

Infatti cos’è il certificato storico del lavoro? È un certificato che riporta le informazioni condivise con l’ufficio per il lavoro della Regione.

La Regione ed i Centri per l’impiego

Ogni volta che un lavoratore è regolarmente impiegato le informazioni relative al contratto vengono registrate dai CPI, centri per l’impiego. Si tratta dei nuovi uffici regionali che hanno sostituito i vecchi uffici di collocamento.

Il certificato c2 riunisce ed elenca tutte le informazioni sul percorso lavorativo di quel soggetto.

Dove si chiede il certificato c2

La risposta è allora immediata. Il certificato è rilasciato dai CPI. Sarà sufficiente recarsi presso un qualsiasi ufficio per l’impiego presente nella propria città e mostrare un documento di identità. IL CPI rilascia il certificato c2. A volte alcuni centri per l’impiego forniscono informazioni via pec. I lavoratori muniti di pec potranno allora fare la richiesta in questo modo. Prima è bene informarsi anche al telefono presso il CPI prescelto.

Il c2 con lo SPID

Le Regioni più organizzate hanno ormai attivato la procedura di autenticazione mediante SPID anche per i rapporti con i centri per l’impiego. Anche in questo caso suggeriamo di informarsi presso il CPI prescelto per sapere se sarà possibile autenticarsi tramite SPID per chiedere il c2. Altrimenti sarà necessario avere uno scanner ed allegare la copia scannerizzata della carta di identità.