La pulizia e l’igienizzazione della casa è una preoccupazione quotidiana di tutti noi. C’è una stanza in particolare che riceve di più le nostre attenzioni. Eppure vedremo perché la stanza più pulita della nostra casa è anche quella più pericolosa per la salute.

Strani ricoveri in ospedale

Ogni anno sono tantissime le donne che si occupano delle pulizie di casa che si rivolgono a un Centro Veleni. Sono circa 54.000 nel 2017 per il solo ospedale Niguarda di Milano come attesta il dott. Ferruzzi responsabile del Centro. Questo fenomeno è provocato dall’uso dei tanti prodotti impiegati per la pulizia della casa.

Perché la stanza più pulita della nostra casa è anche quella più pericolosa per la salute?

Fra le tante parti della casa il bagno è quello dove si usa il maggior numero di prodotti per la pulizia. Fra tutti questi ce ne sono alcuni che sembrano gradevoli profumi, ma che si rivelano pericolosi. Sono i Composti Organici Volatili (COV) che la casalinga è costretta ad inalare per poi col tempo subirne le conseguenze.

Fra i COV ad esempio vi è la formaldeide dichiarata cancerogena dall’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, presente in deodoranti d’ambiente, ma anche in mobili, colle e vernici, e addirittura in commercio come additivo alimentare sotto la sigla E 240. I segni classici di contaminazione da questi composti volatili sono disturbi respiratori, vertigini, mal di testa, affaticamento ecc.

Segni di avvelenamento e contatti

Il nostro naso purtroppo si è abituato a questo tipo di prodotti e noi non ci accorgiamo di assorbirli. Col tempo si accumulano nel nostro corpo, e sfociano poi in allergie e segni di avvelenamento. Se sentiamo di avere nausea, vomito, crampi e dolori addominali, conviene contattare il Centro Veleni dell’ospedale di riferimento, consultando questo link del Ministero della Salute.

Quando si utilizzano questi prodotti chimici sarebbe meglio indossare delle mascherine che filtrano l’aria. Anche se sarebbe meglio sostituirli con semplici soluzioni naturali.

