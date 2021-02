Nonostante numerosi studi ci dicano che sarebbe meglio trascorrere meno tempo connessi e che la dipendenza da tecnologia è in aumento, i social network continuano ad espandersi.

Esiste un social network appena nato che sta riscuotendo un ampio successo e che è appena arrivato anche in Italia.

Oggi vedremo cos’è Clubhouse e perché sta riscuotendo grande successo anche in Italia.

Il social network delle chiacchiere

Clubhouse è il social network di cui stiamo parlando. Sta riscuotendo molto successo tra influencer e personalità del web. Clubhouse permette di creare stanze virtuali in cui chiacchierare a voce con gli altri utenti. Ci sono vari tipi di stanze, da quelle aperte a qualsiasi iscritto a quelle segrete.

La novità e ciò che rende unica questa piattaforma è che anziché il testo scritto o il video, il mezzo di comunicazione è la voce. Per questo si può utilizzare per dialogare sui più svariati argomenti, fare nuove amicizie e approfondire argomenti coi propri amici.

Per il momento Clubhouse è un’app esclusiva, nel vero senso della parola. Al momento in Italia è disponibile solo sull’Apple Store, per i soli possessori di IPhone. Altra caratteristica che lo rende così esclusivo è che si può partecipare solo se si riceve l’invito da qualcuno che è già iscritto. L’applicazione è ancora in una fase sperimentale.

Se avremo quindi la fortuna di avere accesso all’app, una volta che entreremo vedremmo le stanze in cui stanno avvenendo le conversazioni e potremo scegliere dove entrare.

Per chi ha IPhone ora è possibile scaricare l’app senza poterla utilizzare. È possibile prenotare il proprio username ed essere inseriti nella lista di attesa.

In questo momento numerosi influencer e personalità del web stanno utilizzando l’app e pare che siano incuriositi ed entusiasti delle sue funzionalità. Pare essere molto utile per giornalisti ed attivisti politici.

Quando l’app sarà resa accessibile a tutti potremo davvero stabilire se il suo successo sarà duraturo o se si trattava solo di un’infatuazione momentanea. Clubhouse ha però tutte le premesse per diventare un’app di grande successo, da cui potranno sorgere grandi idee e innovazioni.