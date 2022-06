Dopo il grande clamore suscitato per il giubileo di platino della sovrana più longeva d’Europa, Londra è fra le mete più gettonate dai turisti. Tutti desideriamo vedere dal vivo i luoghi dove vive la regina Elisabetta o la coppia più in voga del momento William e Kate. In Italia abbiamo sicuramente moltissime località degne di una visita come Cala di Rovaglioso ad esempio, ma naturalmente Londra ha un proprio fascino. In questo articolo vedremo cosa possiamo vedere a Londra in appena tre giorni, anche con bambini al seguito.

Cosa vedere a Londra in 3 giorni se è la prima volta ci rechiamo nel regno della regina Elisabetta

Londra è una città decisamente agevole per muoversi con i mezzi ma anche con i bambini. Se si arriva con un volo diretto all’aeroporto di Heathrow, possiamo usufruire di un servizio di navetta su rotaia che porta in centro. Per viaggiare risparmiando tempo, possiamo contare su le card prepagate che ad una tariffa flat garantiscono qualsiasi spostamento sui mezzi pubblici. La Travelcard ha abbonamenti settimanali ma trattandosi di tre giorni potremmo chiedere un Day Travelcard, un biglietto cartaceo sempre con tariffa flat. È molto comoda anche la Oyster Card, carta a consumo che si ricarica come una prepagata. Vediamo ora un possibile itinerario.

London Eye e la mini crociera sul Tamigi

La ruota panoramica di Londra è sicuramente un’attrazione imperdibile. Pochi sapranno che è la più alta d’Europa, si trova esattamente davanti al Big Ben. In trenta minuti, ospitati nelle cabine in vetro e con audioguida, si riuscirà ad ammirare l’intera capitale fino a 40 km di distanza. Scesi dal London Eye ci si può imbarcare su un battello per una mini crociera sul Tamigi che porta sino al Tower Bridge e poi ritorna. Il prezzo per adulti è di circa 16 euro, ridotto per i bambini dai 3 anni ai 15. Si può dedicare il pomeriggio a visitare la National Gallery direttamente a Trafalgar Square che a Natale ospita il meraviglioso albero addobbato. Se ci fosse ancora qualche energia residua si può fare un salto alla vicina Piccadilly Circus, il cuore pulsante e modaiolo di Londra.

Secondo Giorno: il mercato di Camden Town e lo zoo di Londra

Camden Town si trova in zona 2 ed è facilmente raggiungibile con bus e metro. Qui si trova lo spirito della vecchia Londra con un antichissimo ed immenso mercato che è il paradiso dello shopping. Qui si può trovare veramente di tutto ma dopo esserci persi nelle innumerevoli merci esposte, potremmo dirigerci al vicino London Zoo. Nello Zoo inaugurato nel 1828, vengono ospitate 700 specie di animali.

Terzo Giorno: i palazzi del potere

Non si può lasciare la capitale inglese senza visitare i luoghi del potere. Recandosi a Parliament Square, troviamo l’Abbazia di Westminster, il Palazzo omonimo e la Corte Suprema. L’Abbazia dove si svolgono i matrimoni reali è visitabile così come il Palazzo di Westminster. Quest’ultimo però, si può ammirare in determinati giorni perché è anche sede del Parlamento. Ogni trenta minuti si tiene il cambio della Guardia davanti a Buckingham Palace, un rito a cui non si può non assistere. Ultima tappa, sebbene ci siano innumerevoli altre attrazioni da visitare, è la Torre di Londra con la collezione dei gioielli della Regina Elisabetta II.

Questo naturalmente è solo uno degli infiniti itinerari possibili ma è uno spunto per programmare cosa vedere a Londra in 3 giorni.

