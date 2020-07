Mare, profumo di mare. Quanto ci piace pensare al rumore delle onde? Sentirle così vicine e finalmente poterle di nuovo toccare? Tanto. Il mare è una delle libertà che stiamo apprezzando di più. Si tratta di un piacere che amiamo davvero tutti. Ci si può rinfrescare con un bagno e prendere un po’ di aria fresca. Per non parlare poi dell’abbronzatura! Passiamo delle ore come lucertole sotto il sole. Ma questo aspetto del mare ci fa bene? Siamo sicuri che stare troppo il tempo a contatto con i raggi solari non sia un pericolo? Gli esperti di ProiezionidiBorsa danno una risposta. Ecco cosa succede se prendiamo troppo sole. Fate attenzione quando siete in spiaggia.

I rischi

L’esposizione solare è piacevolissima. Però, bisogna anche valutarne i rischi. E, ve lo diciamo, non sono pochi! È importante proteggersi in questi casi. I raggi del sole infatti, invecchiano la nostra pelle. Ma non solo. I raggi UV agiscono sui mitocondri, responsabili della respirazione cellulare. La conseguenza? Alterazioni che portano a perdita di elasticità e atrofia cutanea. Altro rischio è l’insorgenza di alterazione pigmentarie. Cosa vuol dire? Macchie che cospargono il nostro corpo a non finire!

Tralasciando per un attimo l’estetica, ci sono anche altri fattori di rischio. Tra questi, le alterazioni dei vasi sanguigni superficiali. Potremmo anche avere lesioni cutanee dovute al semplice contatto con il sole.

Ma la conseguenza più grave è sicuramente il tumore alla pelle. Il melanoma rappresenta solo il 5% dei tumori della pelle, è vero. Ma se possiamo prevenirlo, perché non stare attenti?

Come ridurli

Per evitare queste conseguenze, basteranno dei semplici accorgimenti. Curate il viso e la vostra pelle. Creme e protezioni solari dovranno sempre essere a portata di mano. Anche qui, però, servirà un accorgimento ulteriore. Dovete scegliere quella adatta per voi e per la vostra pelle. Ci rivolgiamo soprattutto a chi ha la pelle molto chiara. Una protezione alta a Ph neutro sarà la scelta migliore! Inoltre, cercate di non prendere il sole nelle ore centrali della giornata. Preferite il mattino o il pomeriggio tardo. I raggi solari saranno molto meno potenti. Cercate anche di mantenere una corretta alimentazione. Le verdure saranno vostre amiche. Questo vi aiuterà nel diminuire i rischi!

Ora, quindi, sapete cosa succede se prendiamo troppo sole. Attenzione quando siete in spiaggia. L’abbronzatura è bellissima, siamo d’accordo. Ma lo è ancora di più essere sani!