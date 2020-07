Al via la proroga dei permessi 104 e i congedi Covid. Ecco tutte le istruzioni dell’INPS

Al via da ora la proroga dei permessi 104 e i congedi con causale Covid. Ecco tutte le istruzioni dell’INPS che chiariranno cosa fare. L’ente ha messo online la Circolare che spiega esattamente ogni punto. I permessi 104 per i dipendenti del settore privati e i congedi parentali a causa del Covid sono ora estesi. Il provvedimento illustra tutte le nuove regole. Le informazioni fornite permettono anche ai datori di lavoro di comprendere con più facilità la situazione. Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Quali sono le nuove direttive

Al via la proroga dei permessi 104 e i congedi Covid. Le novità sono diverse. Per prima cosa, i giorni fruibili da genitori con figli minori di 12 anni sono stati aumentati. Si è passati da 15 a 30 giorni. In più, ci sarà l’estensione del periodo di fruizione del congedo stesso. La data ultima è fissata al 31 luglio.

I genitori che hanno presentato domanda di prolungamento del congedo, potranno presentarne una nuova. In questo caso, se si è dipendenti con pagamento di indennità anticipato dal datore di lavoro, bisognerà avvisarlo. Si dovrà dare comunicazione al datore della presentazione di una nuova domanda di congedo.

Come fare la domanda di congedo Covid-19

La procedura per presentare domanda è molto semplice. Basterà compilare i propri dati anagrafici e selezionare il tipo di congedo parentale che si vuole richiedere. Se si vuole essere certi, si potrò andare sui canali telematici del sito dell’INPS. Lì, oltre il fac-simile della domanda, ci sono anche tutte le domande che l’istituto porrà ai richiedenti del congedo.

Dunque, se doveste rientrare in queste categorie, potrete presentare una nuova richiesta. È stata approvata la proroga dei permessi 104 e i congedi Covid. Ecco tutte le istruzioni dell’INPS. Per qualsiasi dubbio, il sito dell’ente pubblico è disponibile. Basterà consultare la pagina web ufficiale. Se non si dovesse trovare risposta alle proprie domande, invece, basterà contattare l’INPS.