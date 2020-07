Aspettare tempi migliori per investimenti di lungo periodo su questo titolo azionario. Ora andiamo a vedere a chi ci riferiamo e a spiegare il motivo della nostra affermazione.

Da sempre investire in azioni Poste Italiane ha significato mettere i propri soldi al sicuro. Negli ultimi tre anni, infatti, il titolo ha reso il 50% tenendo conto anche dei dividendi distribuiti. Chiaramente con una performance del genere il titolo ha battuto sia il settore di riferimento che il mercato italiano.

Tuttavia guardando l’ultimo anno Poste Italiane sta perdendo forza relativa rispetto al mercato italiano. Tuttavia gli analisti rimangono molto positivi sul futuro del titolo tanto da consigliare Buy, comprare subito, ed esprimere una sottovalutazione media di circa il 30%.

Cosa fare allora? Comprare subito o aspettare tempi migliori per investimenti di lungo periodo?

La risposta all’analisi grafica e previsionale.

Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale su Poste Italiane

Poste Italiane (MIL:PST) ha chiuso la seduta del 9 luglio a quota 7,624€ in ribasso dello 2,36% rispetto alla seduta precedente.

Aspettare tempi migliori per investimenti di lungo periodo su questo titolo azionario. Il motivo principale è riconducibile alla tendenza in corso e alle previsioni che da esse ne scaturiscono.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista e la prossima seduta sarà molto importante per capire cosa succederà nel prosieguo del mese di luglio. Una chiusura giornaliera inferiore a 7,5491€, infatti, aprirebbe a discese fino al II° obiettivo di prezzo in area 6,4262€. La massima estensione del ribasso, invece, si trova in area 5,3€.

Per i più spregiudicati si potrebbe tentare un ingresso in area 7,5491€ con stop nel caso di chiusura giornaliera inferiore allo stesso livello.

Time frame settimanale

La seduta di venerdì 10 luglio sarà importante non solo sul giornaliero, ma anche sul settimanale. Qualora, infatti, si dovesse confermare la rottura di area 7,9399€ e verificare quella di area 7,4972€, le quotazioni precipiterebbero verso area 5,8726€ e a seguire verso area 5,8726€

Approfondimento

