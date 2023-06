Cosa succede se entro 30 secondi non si ritirano carta e soldi in un prelievo al bancomat? Ti conviene fare in fretta

Quante volte avremo fatto un prelievo in vita nostra. E quanto volte ci sarà capitato di leggere quella famosa scritta che sa di minaccia. “Ritirare la carta e le banconote entro 30 secondi”. Magari, non ci badiamo più di tanto, senza star lì a preoccuparci del tempo trascorso. Errore, perché potrebbe succedere una cosa spiacevole ed è questa

Il prelievo dei soldi sembra l’operazione più facile del mondo anche se, in tanti, quando la fanno, sudano. Ti senti responsabilizzato e gravato quasi di un peso difficile da sopportare. Fare un prelievo, allo sportello, dovrebbe essere una cosa automatica, anche se, per tutti, non è così.

Già, quando arriviamo, stiamo attenti che nessuno sia vicino a noi, per sottrarci i soldi che andremo a prelevare. Poi, ci arriva sempre l’ansia di stare attenti a non sbagliare il Pin della carta che, guarda caso, sapevamo fino a 1 minuto prima. E poi, bisogna stare attenti anche ad altre cose, come, ad esempio, a quanti soldi abbiamo prelevato in un mese. Facendo attenzione a non superare questo limite. Insomma, non è un’operazione da fare con leggerezza.

Dovremmo prestare più attenzione alla scritta che ci dice di prelevare la carta entro 30 secondi

Un po’ come le conseguenze di prelevare più di 1.000 euro in un mese. Siamo talmente concentrati su questi aspetti che, magari, non badiamo, più di tanto, ad una scritta che appare. Quella che, di solito, ci viene mostrata una volta schiacciato, in maniera corretta, tutti i tasti.

Ovvero, “Prelevare la carta entro 30 secondi”. Che fa il paio con “Prelevare le banconote entro 30 secondi”. Vi siete mai chiesti cosa succede se entro 30 secondi non si ritirano carta e soldi? Qualcosa accade ed è per questo che dovremmo fare attenzione a ritirare il tutto in tempo. Pensiamo solo alla carta. Magari, ci distraiamo dalle banconote e ci dimentichiamo di toglierla dalla fessura. Con il rischio che qualche malintenzionato se ne appropri.

Cosa succede se non ritiro, in tempo, la carta entro 30 secondi? Ecco cosa fare

Ebbene, state tranquilli perché lo sportello, automaticamente, la trattiene proprio per evitare che altri la usino. Soprattutto, se si tratta di una prepagata che non necessita del Pin. A questo punto, una volta che vi siete accorti, non dovrete fare altro che andare subito in banca. Muniti, mi raccomando, dei vostri documenti di riconoscimento.

Diverso se vi si è bloccata una carta all’interno di un self-service, ad esempio, di una pompa di benzina. Il quel caso, dovete bloccare subito la carta chiamando il numero verde della banca. In teoria, il gestore della pompa dovrebbe spedire la carta alla banca di appartenenza. Non tutti, però, lo fanno.

Cosa succede se entro 30 secondi non si ritirano carta e soldi durante un prelievo? Ecco la risposta

Benissimo, ma vediamo ora con i contanti. Cosa succede se non li ritiriamo, dalla fessura, entro 30 secondi? Lo sportello li fa rientrare. Per riaverli, dovremo, ancora una volta, digitare il pin e fare un nuovo prelievo.

Solo così la somma non ritirata tornerà su nostro conto corrente. Se, invece, qualcuno li prendesse al posto nostro, prima dei 30 secondi, possiamo dire addio al prelievo. In ogni caso, in caso di errore, con filiale aperta, entriamo subito a segnalare la cosa.