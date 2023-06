I trucchi che pochi sanno per far durare un profumo addosso più a lungo-proiezionidiborsa.it

Il profumo fa parte di noi e ci contraddistingue. Però, a volte, ci rinunciamo perché dopo poche ore non si sente più nulla. Costringendo a rinfrescarlo continuamente, ma questo comporta il finirlo prima e sappiamo che hanno un prezzo non sempre accessibile. Ecco allora, come fare per non farlo volatizzare subito e per lasciare la scia

Spruzzarsi addosso il profumo non è solo una questione di charme, ma anche un tratto distintivo della nostra personalità. Spesso, tanti di noi ci riconoscono e sanno che siamo passati di lì per la scia lasciata in giro. Ecco perché il profumo non è solo un vezzo, ma qualcosa che fa parte del nostro outfit, esattamente come un abito.

Il problema, però, è che, a volte, noi ci spruzziamo la nostra fragranza, al mattino, e dopo due-tre ore non c’è più traccia. E via, allora, a spruzzare ancora per rinfrescare il profumo su di noi. Che va benissimo, per carità, ma questo vuol dire che lo finiamo prima del tempo. E non è che costino proprio due euro. Sappiamo come far durare a lungo un bagno profumato, ma poi cadiamo sul profumo per la nostra pelle.

Ecco qualche stratagemma

Perché, magari, stiamo attenti a vestirci per sembrare più giovani, soprattutto a 50 e 60 anni, ma poi non possiamo trascurare il profumo. Allora, quali sono i trucchi che pochi sanno per far durare un profumo addosso più a lungo? Prima di tutto, dovremo scegliere una fragranza che, per sua natura, duri di più. Quelle agrumate, ad esempio, per via della loro leggerezza, tenderanno ad evaporare molto prima.

Se vuoi, invece, un risultato più duraturo dovresti puntare a profumi che hanno, come base, vaniglia o muschi. Dove tenete il vostro profumo? Nel bagno, vicino al lavandino, pronto per essere spruzzato? Sbagliato. La durata del profumo dipende anche da questo. Lasciarlo alla luce, con tanto di sbalzi di temperatura, finiscono per alterare il prodotto. Vanno lasciati nell’armadietto o all’asciutto, al buio.

Come far rimanere di più il profumo sulla pelle

Sempre preferire l’estratto alla classica Eau de Toilette. Più è concentrato il profumo, maggiore sarà la durata. A volte, spruzzarlo anche sui vestiti fa durare di più il vostro profumo.

Certo, senza esagerare per evitare, negli altri, l’effetto mal di testa. Esiste, anche un altro trucco ancora più utile per far durare il profumo. Ovvero, spruzzarlo quando la pelle è ancora calda e umida. Al mattino, subito dopo la doccia, spruzzatelo subito e non prima di uscire. Viene trattenuto più a lungo.

I trucchi che pochi sanno per far durare un profumo addosso più a lungo. Fai così

Per lasciare, invece, la scia, che fa sempre charme, dovremmo fare così. Ovvero, scegliere le parti più calde del nostro corpo. Un consiglio che danno in tante profumerie.

Quali sono? Collo, dietro le orecchie e il ginocchio, sui polsi. E mai, mai, mai strofinare il profumo quando lo spruzzate. Basta picchettare con un dito per trasmetterlo anche ad altre parti del corpo.