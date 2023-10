Cosa succede se abbiamo più di 10mila euro sul conto corrente? Prepariamoci ad una brutta notizia che non ci farà piacere

Bisogna sempre sapere quali sono le conseguenze di certi atti che facciamo. Anche dal punto di vista economico, l’ignoranza della legge non perdona chi la infrange, anche senza saperlo. Ecco perché dobbiamo sempre essere aggiornati su tutto quello che ci riguarda. Come questa legge del 2023.

Come si usa dire, l’ignoranza della legge non è un’attenuante quando la si infrange. Certo, inconsapevolmente, ma questo non vuol dire che il legislatore ci guarderà con occhi diversi. Per questo, occorre sempre essere informati su tutto e ben vengano siti come Proiezioni di Borsa che ci tengono aggiornati.

Ad esempio, in questo 2023, c’è stata una nuova disposizione, che riguarda i nostri conti correnti, che non tutti conoscono. Il che ci potrebbe mettere a rischio se dovessimo avere più di 10mila euro sul conto corrente. Come se non bastasse la pessima notizia per chi ha un conto corrente in banca, se ne aggiunge un’altra. Che faremmo bene a conoscere per sapere come muoverci in determinate circostanze. Prevenire, come si suol dire, è meglio che curare e non solo in medicina, ma anche in economia.

Cosa succede se abbiamo più di 10mila euro sul conto? Meglio essere preparati in caso di questa decisione

Come molti, forse, sapranno, da quest’anno, si possono effettuare pagamenti in contanti fino a 5mila euro. Una soglia che è stata innalzata e che permette, a molti, che prediligono questa forma di pagamento, di poter disporre di una cifra maggiore da utilizzare.

In pratica, nulla ci vieta di pagare diversi beni utilizzando solo il contante. Se devo comprarmi 3 borse da 5.000 euro, posso farlo pagandole, singolarmente, in momenti diversi, in contanti. C’è, però, un ma del quale bisogna tenere conto.

Va bene pagare in contanti, ma facciamo attenzione a questa operazione per non essere segnalati

Infatti, cosa succede se abbiamo più di 10mila euro sul conto? Che, proprio per voler pagare in contanti i nostri acquisti, ci venga voglia, in un mese, di prelevare quasi tutto. Ed è qui che scatta la segnalazione. Infatti, il limite mensile a cui dobbiamo stare attenti, nei prelievi di contanti dal nostro conto, è quello di 10mila euro. Chi non ha questa somma, può dormire sonni tranquilli.

Chi dispone di una cifra ben superiore ed è abituato a pagare e circolare con molto contante, stia attento a non prelevarne, ogni mese, più di 10mila euro. La nostra banca, infatti, davanti a una operazione sospetta, potrebbe decidere di fare una segnalazione all’UIF della Banca d’Italia. La paura è quella che dietro a così tanti prelievi ci sia riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Verrà informata anche l’Agenzia delle Entrate che potrebbe far scattare un accertamento fiscale.

Insomma, attenzione a non esagerare.