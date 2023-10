2 itinerari del gusto in Campania a bordo dei treni regionali: panorami mozzafiato, città storiche e piatti tipici

Per entrare nell’anima di un territorio a volte non è sufficiente conoscerne le bellezze naturali e artistiche ma bisogna scoprirne anche i sapori. Intorno ai piatti tipici ci sono storie, tradizioni e abitudini tramandate nel tempo. Un itinerario del gusto è la forma più completa di conoscenza possibile.

Da questa consapevolezza nasce un progetto di Trenitalia e Gambero Rosso che si chiama In Regionale con Gusto – Scoperte enogastronomiche a portata di treno. Si tratta di itinerari studiati sfruttando le linee regionali dei treni che si diramano nel territorio. Da questa prospettiva particolare si entra in contatto con le bellezze storiche e il patrimonio enogastronomico in maniera capillare, borgo dopo borgo. Il treno è green e sostenibile. Quale mezzo migliore per una piccola vacanza fuori dell’ordinario?

Da Napoli a Caserta

A volte le cose più belle sono quelle che abbiamo a portata di mano. Gli anni della pandemia ci hanno fatto riscoprire il turismo di prossimità, quella bellezza che avevamo sotto il naso senza vederla. E dopo quell’esperienza i piccoli borghi ci sono entrati nel cuore, così come i sapori che li accompagnano. Possiamo riassaporarli dal finestrino di un treno regionale che collega capillarmente il territorio e ci guida alla scoperta di gioielli inesplorati. Ecco 2 itinerari del gusto in Campania. Il primo si snoda lungo il collegamento tra Napoli e Caserta.

Man mano che ci si allontana da Napoli verso l’entroterra in direzione di Caserta, si incontrano centri meno conosciuti fino ad arrivare allo splendore della reggia. Nella città che nel sogno dei Borbone sarebbe diventata la nuova capitale. Ricchezza e bellezza pervadono le maestose sale di ricevimento e le stanze private, nei giardini si rimane sorpresi da giochi d’acqua spettacolari. In tutto il territorio la fa da padrona la pizza, quella tradizionale piegata in quattro, a fazzoletto. Ma anche la melanzana declinata in mille piatti tradizionali, dalla cianfotta alla papaccella. Da gustare nelle numerose trattorie lungo il percorso.

2 itinerari del gusto in Campania: da Napoli a Salerno

Il secondo itinerario si snoda lungo la tratta Napoli-Salerno. Qui è il mare a fare da protagonista. La costa ha una bellezza da togliere il respiro e l’archeologia non è da meno. L’itinerario include Ercolano e Pompei tra i siti più visitati al Mondo. Infine si arriva a Salerno con le affascinanti viuzze del centro storico e il lungomare pieno di vita. Nella cucina domina il pescato fresco, alla base di tanti piatti tradizionali come gli scialatielli. Tra i dolci la sfogliatella, riccia o frolla, il babà e il profumatissimo limoncello della costiera. Per conoscere i migliori locali in cui gustare tante prelibatezze basta andare sulla pagina dedicata del sito del Gambero Rosso. Vi sono indicati trattorie, ristoranti, wine bar, pasticcerie e gelaterie che si incontrano lungo il percorso e la distanza a piedi dalla stazione.

Lettura consigliata

Quanto costa un taglio di capelli da Gennaro Capasso, il barbiere che ha tagliato il ciuffo ad Andrea Giambruno