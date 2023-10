Dai BOT ai BTP, ecco la semplice strategia di investimento che può fare guadagnare molti soldi in breve tempo

Scegliere momento giusto per passare dagli investimenti in BOT a quelli in BTP potrebbe fara guadagnare molti soldi. Scopriamo come sfruttare al meglio l’opportunità che offrono oggi i BTP.

Da un anno mezzo circa i prezzi dei BTP sono in discesa per colpa di due fattori. Da una parte l’aumento dei tassi di interesse praticati dalla BCE e poi la dinamica crescente del nostro debito pubblico. Queste due zavorre che hanno gravato sui nostri titoli di Stato negli ultimi mesi potrebbe presto alleggerirsi e in parte scomparire. In quel momento i prezzi dei BTP torneranno a salire offrendo una opportunità unica agli investitori. Ma quando è il momento giusto per fare il grande salto e tornare a comprare i Buoni del Tesoro poliennali?

Il devastante impatto dell’aumento dei tassi di interesse sui prezzi del BTP

Nell’ultimo anno, l’aumento dei tassi di interesse ha penalizzato le obbligazioni a tasso fisso rispetto a quelle a tasso variabile. I prezzi dei BTP sono crollati anche di diversi punti percentuali. Questo perché quando i tassi di interesse salgono, il valore delle obbligazioni esistenti sul mercato (che hanno tassi più bassi) tende a diminuire. Per i BTP gli ultimi 18 mesi sono stati difficilissimi, alcuni di questi titoli ha perso anche oltre il 30%. Per esempio il BTP scadenza settembre del 2033 è passato dal prezzo di 120 centesimi di agosto 2021 al minimo di 80 centesimi di inizio ottobre.

Perché presto potrebbe arrivare il momento del ritorno all’acquisto del BTP

In un mercato con rendimenti in salita la scelta più conveniente è quella di investire sui titoli obbligazionari a tasso variabile. Ma con una discesa dei tassi di interesse e quindi dei rendimenti, può essere conveniente fare l’inverso. Con rendimenti in calo potrebbe portare molti soldi passare dall’investimento in titoli a tasso variabile come i BOT ai titoli a tasso fisso come i BTP. Dai BOT ai BTP, ecco la mossa da fare, perché con il calo dei rendimenti i prezzi dei titoli a tasso fisso tornano salire. I prezzi che crescono offrono una opportunità di guadagno in conto capitale.

Dai BOT ai BTP, ecco quando iniziare a comprare titoli a tasso fisso

Per capire quando iniziare a investire nei BTP, occorre tenere sotto osservazione due elementi. Il primo è l’andamento dei tassi di interesse. Quando dalla BCE arriveranno le indicazioni che la fase di aumento dei tassi è terminata, allora i prezzi dei BTP presumibilmente torneranno a salire. Sempre che le condizioni delle nostre finanze lo permettano. Così, lo spread, il differenziale di rendimento tra titoli di Stato tedeschi e italiani, è l’altro elemento da tenere in considerazione. Uno spread in calo in allontanamento dei 200 punti, potrebbe dare ulteriore spinta al rialzo dei nostri BTP.