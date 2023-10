Continua il momento positivo per il titolo leader nella consulenza informatica che potrebbe continuare ancora a lungo la sua salita. Ma cosa sta succedendo alle azioni Reply? Ci sono state in questi giorni notizie molto positive per la società, ma il rialzo in corso viene da lontano.

La società guida un progetto per favorire una reale collaborazione sociale tra uomini e robot in ambito industriale

La società Reply è leader di un consorzio di 22 aziende europee chiamato Fluently e finanziato dalla comunità europea. Come ha dichiarato l’amministratore delegato della società, “la società è orgogliosa di coordinare una pietra miliare nella collaborazione avanzata tra uomo e robot, stabilendo al contempo una best practice e un proof of concept di ecosistemi più inclusivi e interattivi.”

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono abbastanza positivi sul titolo Reply, la raccomandazione media, infatti, è Compra. Tuttavia, va notato che gli analisti si dividono sostanzialmente in due fazioni. Quelli che danno un rating pari a Compra adesso e quelli che, invece, sono più prudenti con un rating Mantieni. La media, quindi, è quella riportata in precedenza.

Per quel che riguarda i target di prezzo, invece, la media esprime una sottovalutazione pari a circa il 30%. Inoltre va notato che anche nello scenario più pessimista le azioni Reply risultano essere sottovalutate di oltre il 12%. Nello scenario più ottimista, invece, la sottovalutazione sale a oltre il 50%.

Cosa sta succedendo alle azioni Reply? La strada al rialzo potrebbe essere ancora lunga: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Reply (MIL:REY) ha chiuso la seduta del 12 ottobre a quota 89,05 €, in rialzo del 4,15% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista, ma adesso le quotazioni dovranno affrontare il duro ostacolo in area 95,50 € che già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni. Oltre questo livello il rialzo potrebbe continuare come da scenario mostrato in figura. Il mancato break rialzista, invece, potrebbe favorire un ritorno in area 80 €.

