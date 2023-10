5 trucchi intelligenti per risparmiare sulla bolletta della luce e le migliori offerte di ottobre 2023

Il costo della luce nei prossimi mesi aumenterà. Il verdetto dell’Arera ci spinge a risparmiare, per non incorrere in bollette esagerate. Vediamo come fare con qualche astuzia, consigliando i gestori più convenienti del mese di ottobre.

A settembre l’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha pubblicato la previsione per le tariffe elettriche sul mercato tutelato. Purtroppo, si andrà incontro a dei rincari che interesseranno il portafogli di tutte le famiglie italiane. Gli aumenti del successivo trimestre, infatti, saranno piuttosto consistenti. Per la luce si parlerebbe del 18,6% in più rispetto al periodo da luglio a settembre. Ancora una volta, quindi, i costi lievitano proprio quando aumentano i consumi.

A salvaguardare i risparmi dei consumatori dovrebbe pensarci, almeno in parte, il Decreto legge Energia avviato dal Governo. Tuttavia, il duro colpo per le casse degli italiani sembra inevitabile. Ecco perché sarebbe conveniente agire d’astuzia e iniziare a fare economia. Grazie a 5 trucchi intelligenti per risparmiare sulla bolletta della luce potremmo conservare qualche spicciolo in più e non arrivare con l’ansia a fine mese.

Meno spese con 5 trucchi intelligenti per risparmiare sulla bolletta della luce

Per salvaguardare le finanze quando si vive in una casa o appartamento, bisogna adottare qualche semplice strategia. Anche le azioni più banali possono servire a fermare le spese ingenti. Una volta che hai misurato il tuo consumo elettrico medio, potresti partire da un controllo delle lampadine. Quelle vecchie fanno consumare di più, per cui è bene sostituirle con modelli più efficienti. Le fluorescenti compatte o le luci a diodi emittenti, note come LED, sono una valida alternativa.

Il secondo consiglio riguarda la regolazione del termostato. Abbassandolo di soli due gradi potresti risparmiare anche il 5% sulla bolletta. I modelli intelligenti, invece, hanno il vantaggio di adeguarsi in automatico alla temperatura preferita. Similmente, potresti impostare al meglio la temperatura del frigo. Tenendolo eccessivamente freddo contribuirai a innalzare i costi della corrente. L’ideale sarebbe mantenerlo tra 1,5 e 3 gradi centigradi.

Inoltre, occhio agli strumenti elettronici che tante volte lasciamo in funzione. Meglio spegnerli che mantenerli in stand by. Valutiamo anche l’acquisto di una presa multipla con controllo a distanza, che ha il vantaggio di spegnersi automaticamente quando non si usa il dispositivo. Infine, si potrebbe pensare di sostituire il sistema di riscaldamento centralizzato con un termosifone elettrico. Questa mossa potrebbe aiutare nel caso si debba scaldare una sola stanza, evitando inutili sprechi.

Le offerte migliori

Il sito di Segugio.it ha confrontato le proposte degli operatori per ottobre 2023 riguardo luce e gas. Al primo posto troviamo Wekiwi, con un costo totale di 127,08 euro più bonus in bolletta ed energia rinnovabile inclusa. Segue Sorgenia, che con 127,21 euro regala uno sconto di 40 euro, che diventano 140 in caso di fibra. Chiude il podio l’offerta di Illumia, a 130,01 euro. Quest’ultima propone un prezzo massimo di energia garantito, oltre che l’assenza di depositi cauzionali.