Cosa sta accadendo a Smart Bank e sono sicuri i suoi conti deposito dopo il commissariamento di Bankitalia?

Smart Bank, la banca d’investimento digitale nata nel 2022, è stata commissariata da Bankitalia per ripristinare condizioni di sana e prudente gestione. Quali sono le cause e le conseguenze di questo provvedimento? Cosa sta accadendo a Smart Bank?

Smart Bank è una banca d’investimento digitale, nata nel 2022 ed è controllata da Cirdan Group. La banca si è distinta per aver offerto conti di deposito con tassi molto elevati, che di recente sono arrivati fino all’8,25%. Queste offerte generosissime, hanno attirato migliaia di nuovi clienti, ma hanno anche acceso un campanello d’allarme in Banca d’Italia, che ha commissariato l’istituto bancario.

Cosa sta accadendo a Smart Bank?

L’arrivo di Smart Bank sul panorama italiano bancario può essere paragonato all’arrivo di un ciclone. La banca non solo ha offerto tassi nettamente superiori a quelli dei concorrenti ma ha realizzato conti di deposito innovativi. Tanto innovativi che dopo appena un anno Smart Bank è stata commissariata da Banca d’Italia.

Infatti a fine dicembre 2023, Bankitalia ha disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo di Cirdan Group e di Smart Bank. Contemporaneamente ha avviato la procedura di amministrazione straordinaria. Il provvedimento, secondo la nota ufficiale, ha l’obiettivo di assicurare un adeguato presidio dell’operatività del gruppo e di ripristinare condizioni di sana e prudente gestione.

Cosa rischiano adesso gli investitori?

Le cause del commissariamento non sono state rese note, ma si presume che siano legate ai nuovi prodotti deposito. In particolare Banca d’Italia potrebbe avere appuntato l’attenzione verso i conti deposito legati all’andamento di indici azionari. Questi conti non garantiscono un rendimento certo, poiché legati all’andamento del mercato e questo aspetto sarebbe in contrasto con la natura di un conto deposito.

Il commissariamento avrebbe lo scopo di garantire la sicurezza dei risparmiatori, che comunque possono dormire sonni tranquilli per investimenti fino a 100.000 euro. Infatti fino a questo importo i soldi sono garantiti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Smart Bank non è l’unica Banca ad offrire tassi di interesse interessanti. Per esempio anche i Illimity Bank ha conti di deposito con rendimenti ai livelli più elevati di mercato.