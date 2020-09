Quando sentiamo parlare di medicina tradizionale cinese spesso vengono citati i meridiani del corpo. Molti però non sanno realmente di cosa si tratta. Questi fanno infatti parte della tradizione cinese da più di 4.000 anni e ancora oggi sono alla base di molti trattamenti.

Cosa sono i meridiani del corpo e perché è importante trattarli per ritrovare la salute

Secondo la tradizione cinese il nostro corpo è attraversato da 12 meridiani principali, jinmai e 8 meridiani collaterali detti luomai. I primi corrono lungo il corpo longitudinalmente, mentre i secondo li attraversano in orizzontale. Ma cosa sono questi meridiani? Essi non sono altro che canali di energia che ci attraversano. Questi canali collegano tra loro diverse parti del corpo e attraversano organi importanti.

Alcuni, infatti, attraversano cuore, polmoni, fegato, cistifellea, ecc. Ogni meridiano è legato inoltre a un elemento come acqua, fuoco, terra, metallo, legno e acqua. Sui meridiani sono stati individuati centinaia di punti che aiutano a manipolare questa energia più facilmente. Trattare i meridiani è infatti importante per ritrovare un equilibrio fisico che si era perso e trattare gli organi che questi attraversano.

Quali tecniche vengono usate per trattare i meridiani?

Se ora sappiamo cosa sono i meridiani del corpo e perché è importante trattarli per ritrovare la salute, dobbiamo scoprire come farlo. La disciplina più conosciuta che tratta i meridiani è l’agopuntura. Questo metodo di origine cinese si appoggia proprio ai punti individuati sui meridiani per curare problemi fisici ma non solo. C’è chi si affida all’agopuntura per eliminare l’ansia o la voglia di fumare. Gli aghi vanno infatti a stimolare i nostri organi e la nostra energia aiutando a riportare l’equilibrio.

L’efficacia dell’agopuntura è ormai riconosciuta da molti tanto che in alcuni Paesi i trattamenti di agopuntura sono coperti dal servizio sanitario. Anche certe tecniche di massaggio aiutano a riportare equilibrio nel Qi, cioè l’energia. Tra queste si annovera lo shatsu e il massagio tuina. Conoscete invece la moxa, o moxibustione? Questa tecnica è basata sullo scaldare, avvicinando una sorta di sigaro accesso, i punti dei meridiani che vogliamo trattare.