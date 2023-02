Cosa si semina con la luna calante e crescente: ecco i giorni di febbraio per seminare ed annaffiare. Attenzione a quando togliete le erbacce!

La luna, secondo la secolare tradizione popolare, influenza la crescita e lo sviluppo di raccolti e piante. Scopriamo insieme i giorni migliori per seminare nel 2023, mese per mese.

Il calendario lunare è sempre molto utile per i coltivatori. Se quindi stai per cimentarti con l’orto o con il giardino, ecco i giorni in cui dovrai infilare guanti e munirti di paletta. La regola generale suggerisce che con la luna crescente e nuova si seminano le piante che crescono fuori terra. Con la luna calante e piena sarebbe meglio seminare le piante che si sviluppano a cespo sotto terra. Il motivo? I liquidi della linfa si ritirerebbero verso le radici durante la luna calante grazie alla minore illuminazione. Anche le erbacce si tolgono con la luna calante. Inoltre vedremo persino i giorni migliori per bagnare le piante.

Cosa si semina con la luna calante

Dal 9 al 16 febbraio potremo seminare:

Si possono, poi, raccogliere le carote e i ravanelli invernali. Se vogliamo che mantengano a lungo la loro forma potiamo le siepi ed il bosso. Il 12 febbraio è meglio non dedicarsi al giardinaggio in mattinata perché c’è un nodo lunare. Quest’ultimo è il punto in cui l’orbita interseca l’eclittica ovvero il percorso dal Sole in un anno.

Cosa si semina con la luna crescente

A febbraio dovremo diversificare fra semine in semenzaio a letto caldo, in coltura protetta o all’aperto.

Dal 21 febbraio, c’è la luna crescente e quindi seminiamo:

in coltura protetta le piante aromatiche ed eccezione del basilico;

ed eccezione del basilico; in semenzaio riscaldato alcune solanaceae come i peperoni, melanzane e pomodori ma anche il basilico. Fra le piante a fiore seminiamo le bocche di leone, le petunie , verbene , zinnie, tageti, portulache, garofani e begonie ;

come i peperoni, melanzane e pomodori ma anche il basilico. Fra le piante a fiore seminiamo le le , , zinnie, tageti, portulache, garofani e ; all’aperto: lattuga e radicchio da taglio, bieta, rucola, piselli e spinacino; fra le piante da fiore invece semineremo l’iberis, il fiordaliso, il nasturzio ed il pisello odoroso;

da taglio, bieta, rucola, piselli e spinacino; fra le piante da fiore invece semineremo l’iberis, il fiordaliso, il nasturzio ed il pisello odoroso; piantiamo le rose e la clematide.

Quando si può annaffiare a febbraio 2023?

Solitamente si predilige bagnare le piante quando la luna è nei segni d’acqua. Si dovrebbe evitare invece quando la luna si trova nei segni d’aria perché favorirebbe le infestazioni dei parassiti.

Possiamo innaffiare:

il 12 ed il 13 con luna in Scorpione;

con luna in Scorpione; il 20 ed il 21 quando la luna sarà in Pesci.

Meglio invece evitare di bagnare le nostre piante:

il 9, 10 ed 11 febbraio con la luna in Bilancia;

Il 18 e il 19 con la luna in Acquario;

Il 27 ed il 28 quando ci sarà la luna in Gemelli.

Quando si potano le piante a febbraio?

Le potature si effettuano con la luna calante in quanto al momento del taglio la linfa non fuoriesce. Poteremo:

acero e betulla; alloro e viburno; rosa, ortensie e glicine.



Per quanto riguarda gli alberi da frutto meglio apportare il taglio con la luna calante quando quest’ultima si trova in un segno di fuoco. Il 14 ed il 15 febbraio, quando la

Cosa si semina con la luna calante e crescente

luna è calante in Sagittario potremo potare:

Il melo , il pero ed il cotogno;

, il pero ed il cotogno; albicocco, susino, pesco e ciliegio ;

; il lampone, il fico e la vite.

Ecco cosa si semina con la luna calante e crescente a febbraio 2023.