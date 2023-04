Cosa si raccoglie nell’orto ad aprile: la star di Hollywood Jake Gyllenhaal ci dice cosa e come fare

C’è ancora tempo per il raccolto del mese di aprile dal proprio orto. Quali sono gli ortaggi pronti da prendere e da mangiare per sfruttare tutte le loro proprietà nutritive? Anche le star di Hollywood, come Jake Gyllenhaal si dedica a questa attività.

Prendersi cura del proprio giardino e del proprio orto ricopre un’attività fondamentale per la salute del proprio corpo e della propria mente. La scienza lo ha dimostrato da tempo, ormai. Dedicare del tempo a questa attività fa rimanere in movimento, attivi, distrae da preoccupazioni, ansie e pensieri negativi e fa concentrare il cervello, elemento utile a prevenire le malattie degenerative.

Il mese di aprile, così come tutti gli altri mesi, ha un calendario ben preciso dei lavori che bisogna fare attorno a casa. Pensate che sia un’attività rimasta solamente alle persone che vogliono risparmiare sulla spesa? Assolutamente no.

Per cosa si raccoglie nell’orto ad aprile possiamo trarre le informazioni da un attore di Hollywood, il seguitissimo Jake Gyllenhaal.

Lui stesso ha dichiarato che si dedica al suo orto e che è un’attività della quale ha bisogno per sé stesso per rilassarsi nelle pause del suo lavoro. Lo abbiamo visto in film come Zodiac, Prince of Persia, Amore e altri rimedi (con la bellissima Anne Hathaway), Source Code e tanti altri.

Sappiamo molto bene che anche ad aprile bisogna seminare per il raccolto dell’estate. Ma qui di seguito ci concentreremo su cosa si raccoglie. Vediamo tutte le informazioni utili per non dimenticare nulla e per fare il pieno di energia con i vostri prodotti di stagione del tutto naturali.

Cosa si raccoglie nell’orto ad aprile: la lista dei prodotti

Innanzitutto, è bene tenere sempre a mente che il luogo in cui si abita e il conseguente clima caratteristico fanno la differenza. Tuttavia, in generale, possiamo dire che nonostante aprile sia un mese del tutto primaverile, la natura decide di darci dei prodotti che sono ancora invernali.

Ecco l’elenco dei prodotti da raccogliere dal proprio orto:

Come potete notare, dal proprio orto si ha la possibilità di fare dei piatti assolutamente naturali e deliziosi. Ciò che ci dona la natura ci permette di fare creazioni ricche di colore e il pieno di vitamine e di sali minerali in modo da rafforzare il nostro sistema immunitario.

Cosa si può fare in cucina con gli ortaggi di aprile

Un primo piatto che non può mancare nel mese di aprile è la pasta e piselli. Facile e veloce, ricco di nutrienti, magari accompagnato da un contorno di verdure con piselli, carote e cipolla.

Si possono fare delle insalate ricche e sazianti: radicchio, lattuga, rucola e finocchi, tutti insieme. Cosa dire del contorno di spinaci, oppure di un bel risotto agli asparagi. La scelta è veramente varia e di ottima qualità in qualsiasi caso.