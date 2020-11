La situazione in Italia sta cambiando quotidianamente. L’introduzione del nuovo Dpcm ha creato delle zone di rischio diversificato e imposto nuove norme a livello nazionale.

Tra le norme che i cittadini italiani devono osservare vi è l’obbligo della mascherina. Ma quando è necessario indossarla? Quali sono le ultime novità in merito?

In questo articolo cercheremo di capire quando è obbligatorio indossare la mascherina e cosa cambia con il nuovo Dpcm.

Quando mettere la mascherina e nuove direttive contenute nel Dpcm

Cerchiamo di capire meglio quando è obbligatorio indossare la mascherina e cosa cambia con il nuovo Dpcm.

La nuova ordinanza conferma a livello nazionale le regole imposte con le precedenti disposizioni al fine di combattere la pandemia. L’uso della mascherina è obbligatorio sia in luoghi aperti che chiusi. È permesso non utilizzare la mascherina solamente sotto il tetto familiare e in presenza di conviventi.

È invece, consigliato, di indossare il dispositivo ogniqualvolta si dovessero incontrare anche dei familiari non residenti sotto lo stesso tetto.

Si può escludere l’utilizzo della mascherina solamente nelle condizioni di convivenza in cui sia possibile stare isolati.

Per quanto riguarda, invece, i bambini, sono esonerati dall’utilizzo della mascherina tutti coloro al di sotto dei 6 anni di età. Stesso esonero vale per qualsiasi persona mostri una disabilità incompatibile con l’utilizzo del dispositivo. Oltre che per tutti coloro che devono occuparsi di loro giornalmente.

Permane, poi, a livello nazionale l’esonero dall’utilizzo della mascherina nel momento in cui si faccia attività sportiva.

Quando è necessario indossare la mascherina quando si è in macchina o in moto

Per quanto riguarda gli spostamenti in macchina le norme rimangono le stesse. Non è obbligatorio indossare la mascherina nel momento in cui si guida da soli o siano presenti persone conviventi.

È, comunque, consigliato indossare la mascherina nel momento in cui una persona presenti dei sintomi riconducibili ad infezione da Covid-19. Al contrario, quando si sale in macchina con persone non conviventi, vi è l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione all’interno dell’abitacolo.

Stesso discorso vale nell’ipotesi cin cui si prenda un taxi o si noleggi una macchina. Per quanto riguarda le moto non è possibile, invece, dare un passaggio ad una qualsiasi persona che non sia convivente. Allo stesso tempo, la mascherina va mantenuta sempre, anche quando in movimento.

Nel caso non si seguano le regole relative agli spostamenti in auto e in moto si rischiano multe sostanziose. Queste, infatti, variano dai 400 ai 1.000 euro.