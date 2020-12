Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La Redazione di Proiezionidiborsa traccerà delle linee utili a tutti coloro che intendono nel 2021 gestire i propri risparmi in maniera diversa che tenerli sul conto. Cinque strategie per spostare i soldi dal conto corrente e gestire il risparmio nel 2021. L’anno pandemico, catastrofico, ci ha regalato diverse nuove coscienze, tra queste, la certezza che la paura del futuro ha immobilizzato i risparmi.

È ormai, assodato che lasciare i soldi sul conto corrente, oltre ad avere una perdita in conto capitale, per l’applicazione del bollo, fa perdere opportunità di impiego. Senza contare, che dal prossimo anno per le giacenze importanti potrebbe essere applicato un tasso negativo.

E, allora cosa fare? Fermo restante il profilo che si delinea nel questionario MIFID ,ognuno di Noi ha in sé un’accettazione del binomio rischio-rendimento. In questo contesto è possibile effettuare delle riflessioni per il nuovo anno.

Essere allenatore dei propri rendimenti

La giusta allocazione dei propri risparmi, tra strumenti diversi e con diverso rischio dipende da come si è predisposti mentalmente. Bisognerà allocare, proprio come lo schema di gioco, che decide quanto va in difesa, centrocampo e attacco. Ovviamente per attacco intendiamo il rischio per eccellenza, ovvero le azioni. Per difesa e centrocampo, liquidità e obbligazionario/misto. 4-5-1? 4-3-3?

Scommetter qualcosina non fa male: rischio non significa perdita. Partendo da questo presupposto è d’obbligo considerare che un minimo bisognerà inserirlo nelle nostre strategie: 10% – 20% dipende da come siamo Noi.

Trend e Mega trend del futuro: la strategia dovrà tenere conto di come si muove il mondo. Energie rinnovabili, Intelligenza artificiale ecc. e poi seguire i famosi investimenti ESG (Ambiente, Sociale e Chi guida l’azienda).

Grado di liquidità. Essere liquidi esprime la capacità dei nostri investimenti di tradursi in moneta sonante. L’esempio classico è di coloro che investono tutto in immobili. Se si ha necessità di liquidità, quanto tempo ci mette un immobile ad essere venduto?

Preferire gli investimenti in paesi con produzione. Investire in realtà economiche capaci di produrre redditività per il futuro.

Tra le tante, queste le cinque strategie per spostare i soldi dal conto corrente e gestire il risparmio nel 2021. Un’altra domanda per il nuovo anno: Chi ha più di 15.000 euro sul conto, per evitare la patrimoniale può portare i soldi all’estero?