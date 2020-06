Perché si chiamano Sacri Monti? Dislocati tra Lombardia e Piemonte, nove differenti architetture sacre, ciascuno per un monte, costituiscono i Sacri Monti. Il sito, composto complessivamente da sette piemontesi e due lombarde, è stato iscritto alla lista dei patrimoni mondiali dell’umanità dall’Unesco.

Perché si chiamano Sacri Monti?

Conosciamo i loro nomi: Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta, Ossuccio, Varallo Varese e Valperga. La loro origine è collegata all’idea di dare un’alternativa alla Terrasanta per tutti quei fedeli e pellegrini che tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo non potevano recarvisi. L’espansione dell’Islam e la Riforma Protestante fecero tremare il papato.

Un percorso fisico e spirituale

Nacque così l’idea di creare un percorso fisico e spirituale lungo le alture situate tra Lombardia e Piemonte. Alla realizzazione delle architetture sacre concorsero i migliori tra gli artisti italiani dell’epoca. I fedeli potevano così realizzare un pellegrinaggio frutto di un processo di purificazione immersi nel paesaggio. Le strutture trovano posto, infatti, sulle pendici delle alture, integrate e in pieno rispetto dell’ambiente circostante.

Gli affreschi

L’attività evangelica messa in atto dalla Chiesa cattolica in quel periodo si fondava sulla cosiddetta Bibbia Pauperorum, la necessità cioè di arrivare tutti. Anche ai più poveri o agli analfabeti. Ecco dunque gli affreschi riguardanti scene della vita di Gesù o di Maria e altre attinte dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, presenti sulle pareti di tutte le chiese. Anche e soprattutto di quelle dei Sacri Monti. Il programma avviato in Italia venne preso a modello per essere replicato in tutta Europa tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo.

Oggi il percorso tra i Sacri Monti è realizzabile non soltanto per i fedeli, ma anche per gli amanti della natura, della bicicletta e dell’arte. A volte ci spingiamo fino ai confini più remoti per chiedere una grazia o un’intercessione a Maria, ma non ci ricordiamo che proprio in Italia abbiamo un sito unico al mondo.