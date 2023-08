Cosa seminare a luglio e agosto nell’orto per raccolti abbondanti anche in autunno

Chi ama l’orto sa bene che l’estate è uno dei momenti migliori per occuparsene. Il sole e il caldo, infatti, favoriscono la crescita della maggior parte delle piante.

Il mese di luglio è terminato e agosto è in corso, ma si è ancora in tempo per occuparsi dell’orto. Diversi ortaggi, infatti, andrebbero seminati proprio in questi mesi. Gli appassionati di questo hobby che, ormai, è diventato più di un semplice passatempo, non dovranno far altro che mettere mano alla vanga e alla zappa. Tra le coltivazioni che si possono iniziare proprio a ora troviamo la lattuga ma anche i fagioli e i finocchi. Ortaggi deliziosi da utilizzare per realizzare decine di piatti diversi e sfiziosi. Oggi si cercherà di capire come fare in modo che il nostro orto riesca a crescere rigoglioso.

Cosa seminare a luglio e agosto nell’orto

Al primo posto tra gli ortaggi da coltivare a luglio ed in questo periodo troviamo la lattuga. Ottima da utilizzare in insalata, ma non solo. Per la coltivazione necessita di una temperatura sui 20 gradi e un terriccio morbido con pH neutro. Inoltre, sarà necessario scegliere tra le varietà da taglio o da cespo.

Alcuni esperti ritengono che la lattuga debba essere seminata in primavera nelle Regioni in cui il caldo estivo è torrido. La lattuga per crescere bene avrà bisogno di irrigazioni regolari e di concimazione con stallatico. Per le varietà seminate in primavera questo sarà tempo di raccolta.

Fagioli

Tra le semine da effettuare in questi mesi ci sono anche quelle dei fagioli nani, deliziosi in insalata ma non solo. I fagioli andranno coltivati al sole e bisognerà misurare correttamente l’acqua necessaria. Troppa acqua o troppo poca, infatti, potrebbe incidere negativamente sulla produzione di frutti.

Per quanto riguarda la concimazione, ci si potrà concentrare sullo stallatico. Inoltre, richiedono temperature superiori ai 20 gradi e coltivati adesso potranno essere raccolti ad ottobre. Oltre a questo, si consiglia anche di controllare la presenza di eventuali parassiti che andranno prontamente rimossi.

Finocchi

Il terzo ortaggio da coltivare in questo periodo è rappresentato dai finocchi. Anche in questo caso utilissimi in cucina non solamente in insalata ma anche gratinati al forno. Può essere coltivato tra marzo e luglio e parte di agosto, prediligendo, però, i mesi primaverili. Il finocchio, infatti, teme molto il caldo e, per questo, se ne sconsiglia la coltivazione a luglio o agosto nelle zone più calde d’Italia.

Per la coltivazione utilizzare un buon terreno drenante che ci permetterà di evitare i temuti ristagni di acqua. Potranno essere piantati partendo da semi ma anche da piantine acquistate in vivaio. Il questo modo si velocizzerà il processo. Per la concimazione ottimi il compost ma anche lo stallatico. Perfetto anche fare attenzione alle erbe infestanti che potrebbero infastidire il nostro finocchio. Ecco cosa seminare a luglio e agosto nell’orto.