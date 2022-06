Cosa scegliere tra doccia calda o fredda e quali sono i benefici e i rischi in entrambi i casi

D’estate si sceglie spesso fredda. Mentre d’inverno si punta su quella calda fino a svuotare lo scaldabagno. Ci riferiamo, chiaramente, alla doccia che, a differenza del bagno, è la soluzione più rapida per l’igiene personale e completa del proprio corpo.

Inoltre, nel fare la doccia ognuno ha la propria tecnica e praticamente il proprio stile. Per esempio, c’è chi anche d’estate, con le alte temperature, preferisce fare inizialmente la doccia con acqua tiepida per poi passare all’acqua fredda negli ultimi minuti. Così come c’è chi non ama mai fare la doccia fredda nemmeno d’estate. Detto questo, vediamo quali sono i benefici e i potenziali rischi nello scegliere la temperatura dell’acqua per fare la doccia.

Cosa scegliere tra doccia calda o fredda e quali sono i benefici ed i rischi in entrambi i casi

Nel dettaglio, tra la doccia calda e quella fredda ci sono benefici in entrambi i casi. Al punto che, per lavarsi, occorrerebbe sempre alternare il ciclo dell’acqua tra calda e fredda. Questo anche se, per esempio, al mattino il corpo desidera che anche d’estata l’acqua sia quantomeno tiepida e non fredda.

Quindi, su cosa scegliere tra doccia calda o fredda, meglio entrambe contemporaneamente. In quanto l’alternarsi di acqua calda e di acqua fredda è in grado di stimolare i vasi sanguigni. Precisamente, aprendoli e restringendoli. Al riguardo, facendo la doccia, la soluzione ideale è quella di alternare acqua calda ad acqua fredda da un minimo di tre ad un massimo di 5 cicli complessivi.

Quali sono i benefici dell’acqua fredda e quando invece scegliere quella calda

Nel dettaglio, la doccia fredda come sopra accennato è preferibile al mattino, in quanto agevola e favorisce il risveglio. In più, la doccia fredda lenisce quella fastidiosa sensazione di pelle pruriginosa proprio al mattino. Così come la doccia fredda è nota per avere delle proprietà rigenerative. Ovverosia, tende a ridurre l’indolenzimento muscolare specie dopo intensi allenamenti sportivi.

La doccia con l’acqua calda, invece, al contrario di quella con l’acqua fredda è quella che può agevolare e che può conciliare il sonno. La doccia con l’acqua calda prima di andare a dormire, infatti, può per esempio alleviare lo stress di una lunga e dura giornata di lavoro. Così come la doccia con l’acqua che è molto calda, grazie ai vapori, presenta la caratteristica di avere un potere decongestionante per le vie aree. Quindi è ideale per liberare le vie nasali.

