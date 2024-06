Torniamo a scrivere di case al mare dal costo relativamente basso. Non tutti hanno la fortuna di poter vivere in una città vicina al mare e pertanto sono alla ricerca di una casa su cui investire per, eventualmente, andare a viverci durante le ferie e potersele godere al meglio. Un desiderio assolutamente comprensibile, che spesso si scontra con la dura realtà del mercato immobiliare italiano. Nel nostro Paese le case tendono a costare molto e la media italiana del prezzo di un immobile ammonta a circa 2.000 euro al metro quadrato. A volte, nelle località di mare i prezzi sono persino più elevati ma per fortuna non è sempre così. Cercando bene è possibile trovare delle case ad un prezzo inferiore. L’importante è valutare non soltanto le località più famose, ma anche quelle meno note che, talvolta, riservano delle sorprese. È il caso della località di cui scriveremo a breve, che non ha niente da invidiare a molte delle più gettonate.

Mare cristallino in questa città dove le case costano poco più di 1.000 euro al metro quadrato

Sembra incredibile, ma la città di cui parleremo garantisce un elevato tenore di vita nonostante i prezzi più bassi della media italiana. Insomma, non è affatto un posto sperduto ed è pertanto l’ideale anche per una famiglia.

Di quale stiamo parlando? Della pittoresca Ortona, che si trova nella provincia di Chieti, nell’Abruzzo. È nota per gli splendidi paesaggi e per un mare cristallino, apprezzatissimo dagli abitanti della località e anche dai turisti. Non si tratta di uno dei luoghi più noti, ma non per questo è meno degno di nota.

I prezzi

Precisamente, il costo di un immobile ammonta a circa 1.067 euro al metro quadrato. Una somma davvero bassa, se si considera la bellezza della città e se la si raffronta alla media italiana che, come abbiamo anticipato, ammonta a poco più di 2.000 euro al metro quadrato.

Inoltre, c’è un mare cristallino in questa città dove le case costano relativamente poco. Tra le migliori spiagge si annoverano la Punta dell’Acquabella, nota per l’acqua limpidissima e lo splendido paesaggio, nonché la Spiaggia Lido Riccio.

