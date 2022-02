Cosa portare con noi quando facciamo trekking per divertirci e dimagrire senza sforzi in modo economico

La primavera è alle porte e le belle giornate fanno venir voglia di passare tempo all’aperto.

Le scampagnate sono uno degli hobby preferiti dagli italiani ed il nostro bel paese ci offre un’infinità di sentieri e percorsi da esplorare.

In più si avvicina l’estate e vorremmo rimetterci in forma per la prova costume. Passare le nostre domeniche sul divano sicuramente non ci aiuta in questo scopo.

Se vogliamo vivere giornate spensierate, divertendoci e restando in forma senza fatica, l’escursionismo, o trekking, è quello che fa per noi.

Inoltre è uno sport che non prevede nessun costo se non un piccolo investimento iniziale per prepararsi al meglio.

Ecco perché dobbiamo sapere cosa portare con noi quando facciamo trekking così da non essere colti impreparati.

Uno sport camuffato da divertimento

Fare trekking significa avventurarsi nella natura.

Ci sono diversi livelli di difficoltà che possiamo incontrare su un percorso ma questi sono ben segnalati all’inizio. Noi dobbiamo solo scegliere il sentiero più adatto a noi.

Ma c’è un’altra cosa che nessuno può evitare di fare: procurarsi il giusto equipaggiamento.

Novellini o esperti, la giusta attrezzatura non può mai mancare.

Oltre ad essere più comodi e sicuri, questa ci aiuterà anche a fare meno fatica durante il percorso.

Meno ci stancheremo e più lunghi saranno i percorsi che riusciremo ad affrontare.

Il risultato sarà di aver fatto attività fisica per un tempo prolungato divertendoci e bruciando calorie senza neanche essercene accorti.

Cosa portare quando facciamo trekking per divertirci e dimagrire senza sforzi in modo economico

È inutile andare a zappare senza la zappa quanto lo è andare a camminare senza le giuste scarpe.

Gli scarponi da trekking, meglio ancora se dalla caviglia in su, sono fondamentali.

Tanto quanto lo sono le calze che ci utilizzeremo insieme.

Impermeabili, da roccia, non troppo pesanti. Sono disponibili sul mercato anche a prezzi molto vantaggiosi ma sono una di quelle cose su cui non possiamo sorvolare.

Insieme alle scarpe e ai calzettoni, irrinunciabile è lo zaino. Dai 30 litri in su, anche questo impermeabile, con tasche esterne e una sacca per l’acqua, il cosiddetto cammello.

Questo lo chiamiamo starter pack, scarpe e zaino che non devono mai mancare.

Se poi vogliamo trasformare la camminata ancor di più in una sessione sportiva, bacchette per camminata nordica e smartwatch contapassi e contacalorie sono nostri alleati.

Possiamo sicuramente ampliare il nostro equipaggiamento con un impermeabile, una torcia, un coltellino multifunzione, un cambio vestiti.

Se il trekking poi prevede percorsi lunghi e notti fuori, dovremo necessariamente procurarci una tenda ed un sacco a pelo, cibo in scatola e fornellino.

Potremmo decidere di prenderci qualche giorno lontani dal caos immersi nella natura, ma avere con sé il telefono per le emergenze è sempre consigliato.

Quindi aggiungiamo alla lista anche un powerbank carico.

Siamo pronti, che la passeggiata abbia inizio.