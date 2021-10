Solo perché è ormai arrivata la stagione fredda, non significa che occorre rinunciare a una gita fuori porta nella natura. Se siamo alla ricerca di una passeggiata semplice, adatta proprio a tutti e con viste mozzafiato, non occorre guardare lontano. Sono molti i paesi in Italia che offrono incantevoli passeggiate con basso livello di difficoltà, ma che ci danno una grande soddisfazione una volta in cima. Oggi esploreremo uno di questi percorsi.

Questo paesino storico offre un trekking autunnale facilissimo anche per bambini e con una vista mozzafiato

Ma di quale paesino stiamo parlando? Si tratta del Comune di Cavour, nel pinerolese, in Piemonte. Cavour è famosissimo per la sua rocca. È una formazione rocciosa che emerge isolata dalla pianura circostante. Ha un’altezza di 162 metri e dalla cima si gode una vista spettacolare sulla pianura e sull’arco alpino.

Specialmente nelle giornate più terse la vista si estende per centinaia di chilometri.

La passeggiata ci saprà dare mille soddisfazioni, anche durante la stagione fredda.

La rocca è una riserva naturale ricca di flora e fauna

La rocca di Cavour è una vera isola di verde a pochissima distanza dal paese. La camminata fino in cima richiederà all’incirca 20 o 30 minuti, ma ci saprà dare mille soddisfazioni. La rocca ospita numerose specie vegetali e animali locali. È anche un punto di riferimento per gli uccelli migratori, che ne fanno la propria casa provvisoria. Teniamo dunque gli occhi aperti durante la passeggiata, in modo da non lasciarci sfuggire le bellezze locali.

Ma la rocca non è l’unica attrattiva che Cavour ha da offrire.

Resti romani, chiese, e gastronomia

Cavour è un piccolo paese, che conta circa 5000 abitanti, ma è ricchissimo di storia e di cultura. Sul territorio di Cavour sono stati rinvenuti molti resti romani, che ora sono esposti in un piccolo museo presso l’abbazia di S. Maria, poco lontano dalla rocca.

Ma Cavour è anche famosa per chi ama la gastronomia. In paese si svolge infatti la sagra della mela, chiamata ‘Tuttomele’, che nel 2021 avrà luogo dal 6 al 14 novembre. Un’occasione unica per godersi tutte le bellezze che questo paese ha da offrire.

Ecco anche altri consigli per godersi appieno le bellezze del pinerolese: cosa fare durante un week end nel pinerolese senza spendere un euro.