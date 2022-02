Quando si tratta di comprare un materasso, passiamo un sacco di tempo a cercare il migliore. Vogliamo giustamente essere sicuri che il nostro materasso sia di qualità, comodo e conveniente. Ma una volta acquistato, probabilmente non ce ne prendiamo abbastanza cura, e non lo puliamo come dovremmo.

Anche se cambiamo regolarmente le lenzuola e ci assicuriamo di non rovesciarci del cibo sopra, il nostro materasso tende ad accumulare un po’ di polvere e sporcizia pian piano. Quindi, bisogna che introduciamo nei nostri lavori di casa anche una routine di pulizia del materasso.

In questo modo, dormiremo meglio e saremo anche più leggeri, sapendo che stiamo riposando su un materasso pulito. Dunque, ecco come pulire al meglio il materasso, in poche e semplici mosse.

La semplice routine di pulizia e gli interventi puntuali

Forse qualcuno leggendo le prime righe dell’articolo si sarà chiesto in che modo si possa lavare il materasso. Diamo subito una risposta a questo dubbio: il materasso non va lavato, anzi, bagnandolo si rischia di fare danni e rovinarne la morbidezza.

La vera pulizia da fare almeno una volta ogni tre o quattro mesi è di passare l’aspirapolvere su tutte le parti del materasso. Sul corpo principale dove restiamo coricati, ma anche sui lati, anch’essi potenzialmente covo di sporcizia.

Quando passiamo l’aspirapolvere, dovremmo poi approfittarne anche per fare un’altra cosa importante, ovvero girare il materasso dal lato opposto e dormire da questo lato fino alla prossima passata di aspirapolvere.

Seguendo questo metodo dormiremo da un lato del materasso per tre o quattro mesi, e poi, quando è il momento di pulire, passiamo giriamo il materasso e dormiamo dall’altro lato per tre o quattro mesi. Ripetiamo questo procedimento e tuteleremo il comfort del materasso più a lungo.

Ecco come pulire al meglio il materasso, per sonni più tranquilli e una camera da letto più profumata

Insomma, un vero e proprio lavaggio non è necessario. Ma che cosa dire di macchie e odori? Per quanto riguarda le macchie, è meglio utilizzare prodotti appositi a seconda del tipo di macchia che si deve affrontare. Sono in vendita prodotti specializzati per vari tipi di sporco, quando li acquistiamo chiediamo se questi vanno bene anche per un materasso.

Per quanto riguarda gli odori, consigliamo di usare uno spray fatto in casa, con acqua e qualche goccia di olio essenziale. Spruzziamo poca acqua su tutta la superficie del materasso una volta al mese e questo dovrebbe mantenere un buon profumo.

Approfondimento

È questa la pianta perfetta da mettere in camera da letto che depura l’aria e che avrebbe anche proprietà benefiche contro bruciature e pelle secca