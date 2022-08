Finalmente è arrivato il periodo in cui ci si potrà rilassare in riva al mare. Divertirsi, prendere il sole e trascorrere giorni felici, è uno dei motivi che spingono le persone a prendere d’assalto le località balneari. Dalla Liguria alla Sicilia con la favolosa Cefalù, sono tanti i posti bellissimi dove trascorrere le vacanze. Quando si va in spiaggia, tuttavia, sarà importante cercare di non dimenticare nulla. Niente va lasciato al caso perché, al contrario, si rischierà di incorrere in problemi.

In primo luogo le ustioni che danneggeranno la pelle se ci si dovesse dimenticare di portare la crema solare. La protezione, però, è solo una delle cose che andrebbero sempre portate in spiaggia. Oggi si cercherà di capire cosa portare in spiaggia e cosa, invece, lasciare a casa per essere sì alla moda ma con gusto e attenzione.

Cosa portare al mare per trascorre una giornata rilassante in spiaggia

In spiaggia è, soprattutto, necessario portare la crema solare scelta tenendo conto del proprio fototipo. In questo modo si limiteranno i rischi di scottature e, nel peggiore dei casi, ustioni. Oltre a questo, poi, sarà bene non dimenticare gli occhiali da sole fondamentali per proteggere gli occhi. Agli occhiali da sole, poi, si potrebbe abbinare perfettamente un copricapo. Dai classici cappellini da baseball a quelli più sofisticati e lavorati in paglia.

Per sdraiarsi su lettino, sdraio o direttamente sulla sabbia, poi, sarà utile avere un telo di dimensioni generose. Si sconsiglia, poi, di portare in spiaggia troppo denaro o oggetti di valore. Meglio optare per pochi spiccioli e nessun gioiello. Nella maggior parte dei casi, infatti, sarà possibile pagare direttamente con il telefono sfruttando le innumerevoli applicazioni di pagamento istantaneo. Chi ama nuotare, poi, potrà portare occhialini, maschera e pinne. Da non dimenticare anche libri e riviste per passare il tempo.

Lo stile

Lo stile da spiaggia, poi, dovrà essere comodo ma elegante. A seconda delle proprie preferenze, poi, si potrà optare per capi colorati o di colori neutri. Ottimo utilizzare il pareo, tornato prepotentemente di moda proprio questa estate. Via libera a vestiti lunghi, gonne lunghe o corte e pantaloncini. La camicia di lino, inoltre, è sempre un’ottima idea per coprirsi quando si va al bar o si esce dalla spiaggia. In molti comuni, infatti, non è possibile girare in costume per le vie cittadine. Da evitare, poi, tacchi e scarpe scomode che potrebbero intralciare la camminata su sabbia o ghiaia. Come calzature meglio preferire sandali o espadrillas. Ecco, quindi, cosa portare al mare per trascorrere giornate intense ma felici in spiaggia.

