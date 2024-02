Chi investe sui mercati oppure gestisce un’azienda o la propria vita quotidiana, fa sempre un business plan, un piano operativo. Nessuno prima di fare una cosa, non l’ha pensata già prima. Il pensiero ci serve ad organizzare e come si procede in tal senso? Qualsiasi piano viene elaborato tendendo conto di elementi già conosciuti e altri sconosciuti (la previsione). Noi usiamo lo stesso approccio sui mercati azionari. Cosa abbiamo fatto? Siamo andati a studiare le serie storiche dal 1898 ad oggi e abbiamo visto come in passato in determinate condizioni si sono mossi i mercati. La probabilità è che, come già affermava Vico, la storia principalmente possa ripetersi anche se con qualche variante! Cosa non deve accadere a Wall Street per avvalorare la nostra previsione annuale?

La previsione annuale

Questo è il percorso campione annuale proiettato in base allo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi. Fase laterale ribassista per i primi 5 mesi dell’anno e poi rialzo. Rendimento atteso fra il 7 e il 10%. Come regolarsi quindi?

In base ai criteri dell’analisi tecnica classica, per mantenere il polso della situazione, andiamo a leggere la tendenza annuale tramite i pattern trimestrali.

Solo chiusure del mese di marzo inferiori ai seguenti livelli potrebbero far iniziare a invertire la tendenza annuale da rialzo a ribasso:

Dow Jones

33.000

Nasdaq C.

12.962

S&P500

4.246.

La successiva verifica poi avverrà con livelli aggiornati alla fine del mese di giugno.

Cosa non deve accadere a Wall Street? I livelli di breve termine

Alla chiusura della seduta di contrattazione del 6 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dow Jones

38.521,36

Nasdaq C.

15.609

S&P500

4.954,23.

Come regolarsi per il breve termine?

La tendenza in corso continua a rimanere rialzista e questa potrebbe diventare negativa solo se il 9 febbraio i prezzi chiuderanno sotto i seguenti livelli:

Dow Jones

38.048

Nasdaq C.

15.128

S&P500

4.828.

Si procederà per step.

