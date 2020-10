Cosa metto nel carrello? La frutta e la verdura di ottobre, perché scegliere i prodotti di stagione porta molti vantaggi.

È più economico, più ecologico, più gustoso. E soprattutto fa davvero bene alla salute.

Ciò che cresce secondo natura, ossia nel clima ideale e con i giusti tempi, è più ricco di elementi nutritivi e di gusto. In più, ci offre esattamente quel che ci serve per andare incontro alle sfide stagionali.

Cosa metto nel carrello? La frutta e la verdura di ottobre

In autunno più che mai ci servono energia, un pieno di antiossidanti, sostanze benefiche per il microcircolo e vitamine che aiutino il sistema immunitario. Questa scorta ci prepara all’arrivo del freddo. Abituiamoci a scegliere i cibi che ci fanno stare meglio.

Partiamo dalla frutta: arrivano cachi, castagne e fichi, energetici ed appaganti. Fa il suo ingresso la melagrana, ricca di vitamine A e C, antiossidanti e sali minerali. Un frutto speciale, da mangiare ora che ne abbiamo occasione. Aggiungiamo le mele, le pere e l’uva, scrigni di benessere nelle loro molte varietà. Per la scorta di vitamina C arrivano il limone ed il kiwi, ricco anche di vitamine A ed E.

Si può cominciare a gustare la frutta già di primo mattino, magari con uno smoothie pienamente in stagione.

La regina dell’autunno

La zucca è sicuramente il simbolo dell’autunno, e non solo per via delle lanterne di Halloween. Si presta a svariate ricette dolci e salate, ed è buonissima anche semplicemente al forno con erbe e spezie, o cotta al vapore. Naturalmente dolce, eppure adatta anche ai diabetici, povera di calorie e ricca di caroteni e pro-vitamina A. Contiene anche un buon quantitativo di fosforo, ferro, magnesio e potassio, così come di vitamina C e di vitamine del gruppo B.

Sono tipici della tavola autunnale anche i deliziosi funghi, i carciofi, il topinambur, gli spinaci, il radicchio e la cicoria. Ma non possiamo dimenticare le patate novelle, i cavoli ed i broccoli, le barbabietole, il finocchio, il porro ed il sedano. Cosa metto nel carrello? La frutta e la verdura di ottobre, naturalmente. Non ci resta che attingere a questa cornucopia di colori e sapori.