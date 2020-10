Svelato il motivo per cui non dovresti mai mangiare dai taglieri di legno, neanche al ristorante

Quante volte hai letto questa frase su internet? Noi crediamo più di una. Molti posti dove andiamo a mangiare, infatti, sono tipici per la creatività che utilizzano, sostituendo un qualsiasi oggetto ai piatti. In molti posti, ad esempio, c’è l’usanza di servire le pietanze su dei taglieri in legno invece di utilizzare il classico supporto di coccio. E a volte, quando stiamo organizzando una cena di classe nelle nostre case, lo facciamo anche noi. Eppure, siamo sicuri sia una scelta salutare? I dubbi sono diversi. Alcuni articoli recentemente stanno dicendo che è stato svelato il motivo per cui non dovresti mai mangiare dai taglieri in legno, neanche al ristorante. Ma sembra non ci siano certezze scientifiche in merito. Andiamo a vedere più nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Ecco da dove tutto ha avuto inizio

Alcuni si erano già resi conto che mangiare dai taglieri non fosse esattamente la scelta più salutare del mondo. Questo perché sono molto più difficili da pulire rispetto ai classici piatti di coccio. E il reclamo è iniziato a Birmingham, nel Regno Unito. Il consiglio comunale, infatti, ha espressamente richiesto di eliminare questa pratica. A sostegno del “movimento”, anche chi, in materia di salute, è piuttosto ferrato. Stiamo parlando infatti di Mark Croxford, capo del dipartimento di igiene ambientale del comune di Birmingham. Tutto questo caos proprio perché sembrava che i taglieri non fossero salutari. Il legno, infatti, pare non essere il supporto adatto per mangiare, soprattutto se non pulito bene. Ma vediamo cosa ne pensano gli esperti.

Il parere degli esperti sulla pericolosità dei taglieri usati come piatti

In realtà, la Food Standards Agency (FSA) ha più volte rassicurato tutti gli utenti. Infatti, sembra non ci siano prove valide a sostegno della tesi secondo cui il tagliere sarebbe poco salutare se usato come piatto. Insomma, il dubbio quindi rimane molto forte. Certamente, la cosa da fare, è controllare che sia ben pulito. Se così non fosse allora sì, potrebbe davvero rappresentare un pericolo per la nostra salute. Ma, in altro caso, se leggete “svelato il motivo per cui non dovresti mai mangiare dai taglieri di legno, neanche al ristorante”, cercate di prenderlo con le pinze e non allarmarvi!

