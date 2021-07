Dopo un rialzo del 125% nell’ultimo anno e di circa l’80% dopo il segnale rialzista di metà marzo 2021, per le azioni Seri Industrial è arrivato il momento del ribasso. Il problema adesso è capire quali siano i livelli di prezzo più probabili sui quali tornare compratori.

Come si vede dal grafico, dopo il massimo di inizio giugno in area 9 euro, è iniziato un percorso ribassista che ha già raggiunto e rotto al ribasso il I obiettivo di prezzo in area 7,41 euro. A questo punto il prossimo obiettivo si trova in area 5,95 euro (II obiettivo di prezzo). Questo livello potrebbe rappresentare anche un ottimo punto di ingresso al rialzo purché si faccia scattare lo stop nel caso di una chiusura settimanale inferiore al livello stesso. La massima estensione al ribasso, poi, si trova in area 4,5 euro, il livello dal quale è partito il rialzo di marzo.

Ovviamente una chiusura settimanale superiore a 7,43 euro darebbe un ottimo segnale rialzista con il titolo che potrebbe partire verso area 14 euro. Questi livelli sono molto vicini ai massimi storici e non sono mai stati più toccati da fine 2013-inizio 2014.

Prima di procedere ricordiamo che Seri Industrial è inserita nella black list della Consob, ma la sua situazione nell’aggiornamento di aprile appare in miglioramento. La sua posizione finanziaria netta, infatti, è passata da un saldo negativo di 97,30 milioni di euro al 30 aprile 2021 a uno negativo di 97,22 milioni di euro del 31 maggio. Continua, quindi, il lento miglioramento della posizione finanziaria netta di Seri Industrial.

Per le azioni Seri Industrial è arrivato il momento del ribasso: i livelli dove acquistare: le indicazioni dell’analisi grafica

Seri Industrial (MIL:SERI) ha chiuso la seduta del 8 luglio in ribasso del 2,21% rispetto alla seduta precedente al prezzo di 7,09 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.