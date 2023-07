Combattere l’ansia e tornare calmi velocemente? Questi trucchi potrebbero davvero funzionare secondo la scienza e 1 è incredibile

Stress, ansia e disagio sociale colpiscono milioni di persone ogni giorno. Con tutto ciò che questo comporta a livello di salute e gestione della vita quotidiana. Per fortuna esistono alcune tecniche e trucchi che potrebbero aiutare a ridurre in fretta il nostro disagio. Vediamo quali sono quelli che la scienza ha dimostrato essere più efficaci.

Stress, depressione e ansia sono i problemi simbolo di questa epoca storica. Milioni di persone ne soffrono con tutto ciò che questo comporta a livello di umore e vita sociale. Per fortuna, essendo così diffusi, questi problemi sono spesso oggetto di indagine scientifica. Alcune ricerche ci insegnano cosa mangiare per ridurre lo stress. Altre si concentrano sugli esercizi giusti da fare ogni giorno per calmarsi. Oggi scopriremo altre tecniche e trucchetti per combattere l’ansia e tornare calmi velocemente. Trucchi che, abbinati alla terapia e all’aiuto dei professionisti, potrebbero darci una grande mano nel quotidiano.

Trasformiamo l’ansia in un gioco

Ansia e stress sono problemi che richiedono sempre il consulto di un medico per non sfociare in depressione. Pur tuttavia alcuni piccoli stratagemmi potrebbero aiutare. Il primo è quello di trasformare ciò che ci fa paura in un gioco oppure in una piccola sfida personale. Potrebbe rivelarsi utile per alleggerire il peso della situazione che spaventa e a farci affrontare le conseguenze, anche negative, con più tranquillità.

In alternativa possiamo parlare al nostro io interiore come se ci trovassimo davanti a un amico e dargli del tu. Può sembrare assurdo ma alcune ricerche confermano che il cambio di prospettiva potrebbe farci affrontare le questioni difficili con più leggerezza.

Sembra incredibile ma il caffè potrebbe abbassare l’ansia

Sul caffè, sui suoi pregi e sui suoi difetti abbondano le ricerche scientifiche. Una delle più interessanti si è concentrata sugli effetti che la bevanda potrebbe avere su ansia e umore. La caffeina non sembra necessariamente aumentare i livelli di agitazione e stress. Al contrario, se la assumiamo correttamente potrebbe addirittura migliorare l’umore generale e infonderci sicurezza.

Combattere l’ansia e tornare calmi velocemente? Proviamo ad annusare le ascelle degli altri

Una delle ultime ricerche su ansia sociale e stress arriva direttamente dalla Svezia. E ha scoperto una cosa davvero incredibile. Secondo i ricercatori uno dei metodi migliori per alleviare i livelli di ansia è quello di annusare l’odore delle ascelle degli altri. A confermarlo i dati del campione di studio. Le persone sottoposte agli odori corporei di altre persone hanno registrato un calo del 40% di episodi di ansia, malesseri e addirittura attacchi di panico. Tutta una questione di chimica? Ancora non è sicuro. La ricerca ha bisogno di ulteriori analisi e approfondimenti ma sottolinea una volta di più la nostra essenza di “animali sociali”.