Cosa hanno in comune baby pensioni e reddito di cittadinanza? Grazie ad una indagine svolta dalla Cgia di Mestre scopriamo che le baby pensioni ci costano 7 miliardi al pari del reddito di cittadinanza. Sentire parlare di baby pensioni fa sempre venire l’orticaria. Lo sanno bene coloro che per raggiungere l’età pensionabile continuano a fare sacrifici rispetto a chi ha la possibilità di farlo in anticipo. Lo Stato però ha un problema in più relativo al bilancio. Le due misure prima indicate hanno un peso ciascuno nelle casse dello Stato di 2 miliardi in più rispetto a Quota 100.

L’Europa ha gli occhi aperti

L’Europa non si è mai mostrata favorevole a Quota 100 e reddito/pensione di cittadinanza. Se arrivasse l’altolà, il Governo italiano cosa farà per il futuro? E’ facile prevedere la cancellazione di Quota 100 che non nutre i favori dell’attuale compagine di maggioranza formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. In una probabile serrata trattativa Italia – Europa il premier potrebbe sacrificare la Quota 100 ma salvare il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. In questo modo il bilancio dello Stato Italiano si alleggerisce dei 7 miliardi mettendo in soffitta la Quota 100.

Perché Quota 100 va cancellata e le baby pensioni restano?

Cosa hanno in comune baby pensioni e reddito di cittadinanza? Le baby pensioni rappresentano lo 0,4% del Pil nazionale. Sono cittadini che hanno lasciato il lavoro prima della fine degli anni Ottanta. 562mila ex lavoratori rientrano nella platea di baby pensionati suddivisi tra invalidi, ex dipendenti delle grandi aziende, ex dipendenti pubblici, ex lavoratori autonomi. Da 40 anni non timbrano più il cartellino e si godono la pensione ottenuta con requisiti molto generosi rispetto a chi va in pensione oggi.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le baby pensioni un peso economico che viene da lontano

Le 562mila baby pensioni hanno un effetto economico impressionante ogni anno. Gli errori del passato si continuano a pagare oggi. La fortuna dei baby pensionati è di essere andati in quiescenza con il sistema retributivo mentre oggi si va con il sistema contributivo.

Baby pensioni e reddito di cittadinanza speriamo che gli effetti per il futuro non siano identici.