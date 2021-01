Gli amici a quattro zampe non sono tutti mansueti allo stesso modo. Ci sono cani che appena sentono l’odore della carne o vedono un osso vanno in totale visibilio.

Ma le ossa della carne possono essere pericolose per il cane. Specie se si tratta delle ossa del pollo. I resti del volatile, sono molto friabili al punto da diventare vere e proprie schegge e rappresentare una minaccia concreta per i cani.

Nei casi peggiori, se non sono correttamente espulse, le ossa possono provocare danni seri alla bocca e agli organi interni dei nostri animali domestici. Al riguardo, molti proprietari si chiedono: cosa fare se il cane mangia le ossa del pollo?

Come comportarsi

La prima cosa da fare, banalmente, è non fare. Vale dire che è meglio evitare nella maniera più assoluta di dare le ossa del pollo ai cani. Soprattutto se cotte, le ossa sono suscettibili di spezzarsi e di essere ingerite dal nostro amico a quattro zampe.

Se proprio intendiamo dargli delle ossa, meglio dargli pezzi di ossa polpose con abbondante carne all’esterno. In ogni caso è sempre meglio non cuocere le ossa. Il calore cui viene sottoposto la carne, infatti, tende a rendere le ossa meno flessibili. Di conseguenza aumenta il rischio che le ossa possano spezzarsi e procurare l’irreparabile.

Chiamare immediatamente il veterinario

Se abbiamo commesso l’errore di “accontentare” il nostro amico, evitiamo in futuro di fargli quello che a tutti gli effetti è un torto. In seguito alla deglutizione delle ossa del pollo, potremmo notare delle anomalie nei comportamenti del cane.

Il malessere può manifestarsi attraverso vari sintomi. Tra questi il vomito o la mancanza di vivacità. Un altro segnale proviene anche dalle feci. Normalmente, il cane produrrà delle feci molto dure, quasi gessose. Questo ci indicherà un dubbio stato di salute, probabilmente compromesso proprio dall’assunzione delle ossa del pollo.

In questi casi non esitiamo a chiamare immediatamente il veterinario: ecco cosa fare se il cane mangia le ossa del pollo. Il professionista sottoporrà il nostro cane a una lastra per individuare l’eventuale presenza di ossa.

Dopodiché ci dirà cosa fare, magari prescrivendo l’assunzione di gastroprotettori per il nostro amico. Ad ogni modo, ci sentiamo di dare imperativamente un consiglio: non diamo mai ossa del pollo al cane.

