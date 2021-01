Togliere le macchie d’olio dagli abiti è un problema, perché è sempre difficile rimuoverle definitivamente. I metodi per risolvere sono vari e danno esiti diversi a seconda del tessuto imbrattato. Ecco i più semplici ed efficaci, raccolti da Noi dello Staff di ProiezionidiBorsa.

Acqua gassata e detersivo per i piatti

Una spruzzata di acqua gassata è primo rimedio naturale che molti utilizzano quando sono seduti a tavola al ristorante per smacchiare cravatte o bluse unte d’olio. È incolore, inodore e non richiede risciacquo. Bisogna spruzzarla rapidamente, lasciarla agire e poi asciugare bene con un tovagliolo pulito.

Viene usato anche il detersivo per piatti, applicato in piccola quantità a secco e poi asciugato, prima di un risciacquo con acqua calda. Ma non tutti i tessuti tollerano l’acqua calda: dunque bisogna fare attenzione.

Amido di mais, borotalco e sale

Le macchie di unto scompaiono dopo una spruzzata di borotalco, seguita da un’energica spazzolata. Anche l’amido di mais può essere spruzzato e spazzolato.

Un pizzico di sale sfregato sulla macchia, tenendo una carta assorbente dall’altro lato del tessuto è pure un buon sistema per farla sparire.

Questi rimedi sono incredibili per togliere le macchie d’olio dagli abiti

Ecco altri rimedi semplici e naturali da attuare quando ci ritroviamo con i vestiti macchiati d’olio. Uno dei più facili da adottare ovunque siamo, in casa o in città è quello di spargere sulla macchia del succo di limone.

L’acido citrico è indubbiamente uno dei migliori rimedi per togliere definitivamente le macchie d’olio.

Spray e prodotti

E veniamo ai prodotti più diffusi in commercio. Ci sono gli spray smacchianti, che devono asciugare bene e poi si spazzolano via quando sono ridotti a una polvere. E i tamponi alla trielina, che fanno sparire la macchia in pochi secondi, ma non sempre lasciano un buon odore.

Ad ogni modo, con tutte queste soluzioni a disposizione, le macchie d’olio non saranno più un problema!