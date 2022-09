L’estate è finita e la maggior parte delle persone è ormai rientrata in ufficio. Purtroppo, le ferie non durano mai quanto vorremmo e bisogna rassegnarsi alla fine delle vacanze rilassanti. Questo però non significa che non possiamo approfittare del bel tempo per programmare qualche gita fuoriporta. Un weekend o anche solo una domenica per visitare qualche città non molto lontana.

Il nostro Bel Paese offre una scelta infinita per quanto riguarda i luoghi da visitare. C’è chi preferisce la montagna, chi i piccoli borghi e chi ama le città d’arte più famose. Insomma, ce n’è proprio per tutti, non per niente siamo il Paese con più Siti Patrimonio dell’UNESCO. Oggi vedremo qualche itinerario particolare per esplorare una delle città più belle d’Italia, Verona.

Non solo la splendida Arena e il Balcone di Giulietta

Verona è una splendida città del Veneto, regione che racchiude un patrimonio artistico e naturalistico incredibile. Venezia, Padova, Vicenza, ma anche città più piccole una più bella dell’altra. Un esempio è sicuramente la splendida Bassano del Grappa, a pochi passi dalle montagne, con un centro storico incredibile. Ma concentrandoci su Verona, conosciamo tutti i suoi luoghi più famosi, l’Arena e il Balcone di Giulietta. In realtà, questa città è ricca di storia e scorci che vale la pena visitare. La Chiesa di San Zeno Maggiore, grande esempio di architettura romanica, è solo uno tra questi. Due tappe obbligatorie sono anche l’affascinante Piazza delle Erbe con la bellissima Casa dei Mercanti, o il Ponte di Pietra. Ma anche Castelvecchio, la Veronetta e i tanti palazzi uno più bello dell’altro che ci conquisteranno.

Cosa fare questo weekend a Verona e scoprire le sue magiche bellezze

Il prossimo weekend sono diverse le attività previste per esplorare i luoghi meno conosciuti della città. Ad esempio, una visita guidata tra le porte dimenticate di Verona. Un itinerario che accompagna i turisti ad esplorare Porta Fura, Porta del Morbio e i vari quartieri della città. La visita costa solo 12 euro e ha una durata di circa 2 ore. Se invece vogliamo esplorare le botteghe del centro storico, possiamo optare per un altro itinerario. Un giro tra i vicoli nascosti, alla scoperta di botteghe di un tempo che ormai non ci sono più. Entrambe le visite sono promosse dall’associazione Assoguide Verona, dove è possibile reperire tutte le informazioni.

Ecco alcune idee su cosa fare questo weekend a Verona di alternativo ai soliti itinerari turistici. Anche città molto famose possono nascondere gemme che pochi conoscono. Una delle avventure più belle quando si viaggia è proprio andare alla scoperta di luoghi incantati. E a volte basta allontanarsi di pochi chilometri dalle città più turistiche per rimanere letteralmente senza fiato.

