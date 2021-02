Ogni albero annualmente ha bisogno della potatura per riprendere vigore e dare la giusta proporzione alla pianta. Mancano a volte le regole da seguire. Allora ecco come potare efficacemente i propri alberi seguendo queste semplici regole.

Scopi della potatura

Potare gli alberi e soprattutto quelli fa frutto è importante per un duplice scopo. Si riesce a dare e a far mantenere alle piante una forma determinata, ma anche ad avere il giusto equilibrio vegetativo. Per gli alberi da frutto la potatura serve a mantenere costante la produzione di frutta.

Gli alberi da frutto febbraio e marzo

Fra gli alberi da frutto che si potano a febbraio troviamo albicocco, kiwi, vite, melo, pero e susino. Mentre a marzo avremo pesca, vite e agrumi.

Per una buona potatura degli alberi da frutto bisogna guardare i rami a legno, che sono i rami principali e che costituiscono l’impalcatura delle piante. Questi portano i rami a frutto che sono rami laterali e che daranno vita alle gemme fruttifere. I rami laterali si sviluppano in modo diverso secondo il tipo di pianta.

Ecco come potare efficacemente i propri alberi seguendo queste 10 semplici regole. 3 tipi di pianta

Abbiamo in generale 3 tipi di piante: piante con semi a granelli come i peri e i meli. Quelle con semi a nocciolo come pesco, albicocca, susina, ciliegio, mandorlo. E quelli con frutti a bacca come la vite.

Ogni albero e ogni varietà segue le sue regole, che dipendono anche dal clima, dal terreno e altri fattori. Ma si possono dare delle regole generali.

Ecco come potare efficacemente i propri alberi seguendo queste 10 semplici regole

a) Con la potatura moderata a rami lunghi, si indebolisce la vegetazione legnosa e si favorisce la fruttificazione.

b) Tagliando corto si favorisce l’emissione dei rami a legno, a scapito della fruttificazione.

c) Tagliando corto e cimando lungo, si favorisce la vegetazione erbacea, un tipo di potatura adatta agli alberi vecchi e poco vigorosi.

d) Tagliando lungo e cimando corto si favorisce la fruttificazione e si riduce la produzione legnosa. Si applica alle piante vigorose.

e) Potando presto in autunno, si avvantaggia il vigore delle vegetazioni.

f) Potando tardi e corto si indebolisce il vigore dei rami.

g) Il diradamento e la cimatura dei rami potati indeboliscono la loro vegetazione, a vantaggio degli altri.

h) Le cimature per la messa a frutto dei rami devono farsi entro luglio.

i) La posizione verticale dei rami, accresce il vigore della vegetazione, che invece diminuisce quando più i rami si piegano verso la posizione orizzontale.

l) Qualunque forma abbia la pianta, tutte le ramificazioni devono ricevere il massimo d’aria e di luce.

Queste 10 regole potranno aiutarci nell’arte della potatura.

