I fornitori della Pubblica Amministrazione hanno spesso problemi nel compilare in modo perfetto l’e-fattura. Il Ministero dell’Economia ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto molto importante. Vediamo cosa fare per evitare il rifiuto della fattura elettronica. Infatti, la Pubblica Amministrazione comunica spesso di non voler pagare adducendo a svariati motivi.

Le aziende inviano le e-fatture tramite il Sistema di Interscambio (Sdi). Però gli Enti spesso rifiutano e si genera il caos. Con l’introduzione del nuovo Decreto, la Pubblica Amministrazione deve motivare il rifiuto.

Prova il Trading iBroker in TradingView con una Demo Gratuita e dati in tempo reale.

Attivabile subito. PROVALA ORA!

Quali sono le cause di rifiuto

Con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, abbiamo la possibilità di fare chiarezza. Con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa vediamo i cinque motivi di rifiuto. In primis l’azienda emette una e-fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della Pa destinataria.

Ancora, nel compilare la fattura elettronica bisogna stare attenti ai dati inseriti. Infatti, la Pubblica Amministrazione può rifiutare il documento quando c’è l’omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup).

Un altro caso di rifiuto è l’omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci. Non è finita, perché l’Ente può opporre rifiuto quando c’è omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in commercio (Aic). Infine, l’azienda deve stare attenta all’omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa.

Ulteriori grattacapi?

Leggendo questo articolo, sembra di capire che la burocrazia diventi sempre più farraginosa. Invece, non è cosi.

Anzi il provvedimento porterà benefici. Le associazioni di categoria hanno sollecitato queste norme. Il Ministero dell’Economia le ha fatte sue ed ha provveduto alla modifica in modo da risolvere le criticità segnalate.

Inoltre, il Mef è convinto di poter accrescere l’efficienza del processo di spesa. Di contro, la speranza delle aziende è di vedere ridotti i tempi dei pagamenti. Sarebbe un utile passo in avanti. Perciò meglio rileggere l’articolo con attenzione per capire cosa fare per evitare il rifiuto della fattura elettronica.