Cosa fare in un pomeriggio vicino Milano, uno tra i più bei posti da visitare

Cosa fare la domenica pomeriggio a Milano e dintorni? O magari quando si ha un giorno libero? La domanda può avere diverse risposte in una città che offre molto dal punto di vista delle attrattive.

Vale, però, la pena considerare tra i posti da visitare anche delle località poco fuori città, facilmente raggiungibili da tutta la Lombardia (e non solo). Da vedere vicino Milano, c’è infatti, l’Oasi del WWF “Il Caloggio” e i Fontanili di Bollate.

E sembra davvero incredibile che, a due passi, da una moderna metropoli europea ci si tuffi in un vero e proprio paradiso naturale. Si trova nella parte meridionale del Parco Regionale delle Groane e sono otto ettari tutti da scoprire.

L’oasi custodisce un bosco di latifoglie planiziale, dove si possono trovare 70 specie tra alberi e arbusti.

Nell’area scorre il torrente Nirone. La zona presenta i suoi antichi fontanili circondati dal bosco. Degna di nota è anche la rappresentanza dei mammiferi (tra cui lo scoiattolo rosso, il riccio, la talpa europea e la volpe).

L’area gode di ottime recensioni da parte di visitatori che l’hanno scelta come luogo dove passare un pomeriggio poco fuori Milano o una domenica. L’occasione è anche quella di apprezzare le caratteristiche delle diverse stagioni e le dinamiche che le contraddistinguono nell’ambito di un contesto naturale. Aspetti che, temperatura a parte, risulta difficile intercettare nell’ambito della vita cittadina.

Come arrivarci

Ci sono circa quindici chilometri tra il centro di Milano e Bollate. Senza traffico il percorso si completa in una ventina di minuti. Tuttavia, si può raggiungere il Comune dell’hinterland in treno con la fermata Bollate Nord (linee interurbane S1 ed S3).

Quando andarci

Come si apprende dal portale del WWF l’area è in parte “a fruizione libera”. La zona dei fontanili è, invece, accessibile solo attraverso visite guidate nelle giornate di apertura.

Sul sito è possibile acquisire tutti i contatti per avere le informazioni necessarie relative all’apertura dell’oasi.

Chi si chiede cosa fare in un pomeriggio vicino Milano ha davvero tante alternative. Spesso basta fare pochi chilometri.

In Lombardia ci sono, ad esempio, tanti borghi e castelli da visitare, ma non solo. Quella di Bollate non è l’unica area naturale da visitare. Vale, ad esempio, acquisire informazioni sullo straordinario Bosco WWF di Vanzago.

