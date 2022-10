3 soluzioni per trasferire foto da iPhone a PC Windows velocemente

Al giorno d’oggi, trasferire foto da iPhone al computer Mac è facilissimo. Invece, quando vogliamo passare le foto da un dispositivo Apple ad un PC di tipo Windows, è un po’ meno semplice. Attenzione però, è complicato solo se non si conoscono i segreti e le soluzioni per farlo. Quindi, importare foto da iPhone al PC Windows è possibile: oggi sveliamo il mistero.

Tutti si chiedono come fare senza iTunes, senza cavo, oppure se conviene l’applicazione per trasferire foto da iPhone a PC. Si tratta di un tema molto gettonato, quanto: come risparmiare la batteria del telefono Apple.

Dunque, come trasferire foto da iPhone a PC Windows 10 senza cavo in modo veloce è semplice con queste soluzioni. Il problema di non riuscirci, infatti, sta proprio nel provarci senza successo e senza sapere i metodi ufficiali. Tante persone danno per scontato che questa operazione si possa fare solamente da iPhone a Mac. Invece, anche i dispositivi Windows sono compatibili. Per cui: come collegare un iPhone ad un PC Windows?

Ma soprattutto, come trasferire foto da iPhone a PC nel 2022? Ebbene sì, ci sono grandi aggiornamenti. Ecco 3 soluzioni per trasferire foto da iPhone a PC Windows in un batter d’occhio senza complicazione con delle soluzioni per poter mettere i file da Apple a Windows e al sicuro sul proprio PC.

Come fare e 3 soluzioni per trasferire foto da iPhone a PC Windows

La Apple, si sa, è un marchio unico nel suo genere poiché si contraddistingue dalla concorrenza in tutto. Basti pensare al caricatore che si differisce dal tipico alimentatore per dispositivi Android che su per giù andrebbe bene per ogni cellulare. Tranne per l’iPhone, ovviamente, che ha un kit di supporto ad hoc non compatibile con tutti gli altri tipi di dispositivi mobile. Come fare per trasferire foto da iPhone a PC Windows? Ecco 3 soluzioni:

importare foto e file con cavo; importare foto e file senza cavo; utilizzare un applicazione.

La prima soluzione comprende il trasferimento di file e foto con il cavo. Innanzitutto, occorre collegare il telefono con il cavo USB al PC Windows. Poi bisogna sbloccare il cellulare, accettare e autorizzare l’operazione dell’importazione. Sul computer bisogna andare nella casella delle foto e selezionare “importa da un dispositivo USB”. Seguendo le istruzioni sulla finestra si potrà fare velocemente.

La seconda soluzione per importare file e foto senza cavo è wetransfer. Recandosi sul sito web su internet e allegando le foto e i file che ci servono, si possono mandare tramite email. Questa azione si può fare direttamente dal cellulare. Successivamente, si possono scaricare le foto e i file aprendo l’email dal PC.

La terza soluzione si riferisce a una applicazione per trasferire e importare foto e file da iPhone a computer Windows.

Molto facile da utilizzare, l’app si chiama Photos Companion. Scaricando quest’ultima, le foto si possono trasferire solamente collegando iPhone all’applicazione scaricata anche sul computer Windows.

Un consiglio in più per l’hard disk esterno

Poi, quando passiamo le foto e i file dal telefono al computer vuol dire che dobbiamo anche liberare la memoria del nostro smartphone. In altre parole, intasare di conseguenza la memoria del computer non è proprio il massimo. Per questo motivo, ecco un consiglio in più. Consigliamo di usare un hard disk esterno per trasferire poi le foto e i file dal computer all’hard disk. In questo modo si può liberare sia la memoria del telefono che del PC.

