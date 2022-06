Con l’arrivo dell’estate 2022 molte giornate saranno non solo da bollino rosso, per quel che riguarda le temperature, ma saranno anche caratterizzate dalle cosiddette ondate di calore. Il caldo eccessivo, infatti, può rappresentare un pericolo, specie per i bambini e per le persone in età avanzata. Ragion per cui non ci sarà solo da vincere l’afa, nelle giornate più calde, ma sarà necessario pure prendere sempre le dovute precauzioni.

Vediamo allora, nel dettaglio, quali sono le buone prassi per affrontare la calura. Dall’alimentazione agli ambienti domestici e di lavoro, passando proprio per il prendersi cura delle persone che sono potenzialmente più a rischio quando ci sono le ondate di calore. Nel farlo, ricordiamo anche di fare attenzione ai farmaci. In quanto ci sono quelli che, proprio quando le temperature esterne sono molto alte, devono essere messi in frigo.

Cosa fare in caso di caldo eccessivo e come vincere l’afa prendendosi sempre cura di sé stessi

Nel dettaglio, con le ondate di calore occorre mantenere il corpo sempre ben idratato. Bevendo spesso e consumando pasti leggeri specie e proprio nelle ore più calde. Puntando sulla frutta e sulla verdura e non su cibi troppo elaborati. Per la propria salute, infatti, quando fa troppo caldo l’obiettivo primario è sempre quello di evitare la disidratazione. Altrimenti si rischiano i cosiddetti colpi di calore.

A tal fine, i bagni e le docce non solo abbattono temporaneamente la temperatura corporea, ma sono anche di sollievo contro l’afa. In generale, occorre spesso rinfrescarsi lavando le mani, il viso e le braccia.

Detto questo, su cosa fare in caso di caldo eccessivo c’è anche da dire che, proprio a protezione delle persone più fragili, gli ambienti domestici e di lavoro devono essere sempre opportunamente rinfrescati. Così come pure l’abbigliamento può fare la differenza quando il caldo è eccessivo. L’importante, infatti, è un abbigliamento adeguato. Il che significa che bisogna vestire sempre leggeri.

Quando e come uscire di casa con le ondate di calore

Con le ondate di calore dalle ore 11 alle ore 18 della giornata sarebbe preferibile rimanere sempre a casa o comunque all’interno di un ambiente che è rinfrescato. Evitare, quindi, di uscire se non in caso di necessità. In tal caso, se si esce in auto, in via preventiva occorre evitare di parcheggiare il veicolo al sole.

Lettura consigliata

Rimedi naturali veloci per abbassare la temperatura corporea durante un colpo di calore