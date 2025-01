Cosa fare dopo essere stati licenziati? Consigli e trucchi per valorizzare il tuo tempo e dare una svolta alla tua vita dopo aver perso il lavoro

Gli imprevisti e le disavventure spesso possono rappresentare una grande opportunità per dare una svolta alla propria vita, o comunque per migliorarla. E questo vale pure quando si perde il posto di lavoro.

In particolare, anziché vivere con frustrazione il periodo da disoccupati, il maggior tempo a disposizione si può sempre sfruttare e si può sempre valorizzare al meglio per un nuovo inizio. In altre parole, dopo un licenziamento l’imperativo categorico è quello di non abbattersi mai. E di non lasciarsi andare continuando, innanzitutto, a tenersi in forma facendo il consueto esercizio fisico giornaliero.

Per uomini e donne senza lavoro ecco cosa fare per valorizzare il proprio tempo da disoccupati e per cercare una nuova occupazione

Detto questo, il proprio tempo da disoccupati, per esempio, si può sfruttare per pianificare e programmare la propria giornata dando maggiore spazio ai propri hobby ed alle proprie passioni. Perché da disoccupati la cosa peggiore che c’è è quella di alzarsi la mattina e di non avere idea di cosa fare. Perché anche se non si lavora le giornate offrono sempre l’occasione di poter migliorare sotto tutti i punti di vista.

Per uomini e donne senza lavoro, inoltre, è importante inviare i curriculum per i colloqui al fine di trovare una nuova occupazione. Ma si tratta di un’attività che occorre programmare e che non deve di certo occupare tutta la giornata.

Il resto del tempo, infatti, si può spendere per rimanere sempre informati, per coltivare e per rafforzare le amicizie. Spesso basta infatti chiedere ad un amico o ad un’amica se c’è qualcuno che sta assumendo per tornare in tempi brevi a lavorare.

E nell’attesa, tra l’altro, si può in ogni caso valutare la presa in carico di qualche lavoretto saltuario o come freelance. Così come, per esempio, il tempo che prima non si aveva si potrà ora sfruttare per fare quelle cose per cui prima non si poteva. Per esempio, aprire ed aggiornare costantemente un blog.

Cosa fare aspettando una nuova occupazione dopo essere stati licenziati

In più, il periodo di disoccupazione può essere sfruttato per acquisire nuove competenze. Anche imparando qualcosa di nuovo, con un corso di formazione, senza magari andare a frequentare corsi correlati con il posto di lavoro perso. Infine, il proprio tempo da disoccupati si può pure impegnare in attività ed in esperienze di volontariato che di certo riempiono la vita. Cosa c’è di meglio, infatti, che aiutare gli altri?

Lettura consigliata

L’INPS paga assegni da 400 euro per 12 mesi a queste donne senza lavoro sole o con figli minori