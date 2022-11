Cosa fare a Milano quando piove, ecco 3 posti favolosi perfetti per divertirsi tanto spendendo poco

Le giornate autunnali ci regalano paesaggi incantevoli e coloratissimi. Passeggiare per le strade ricoperte di foglie ed ammirare il foliage è senza dubbio un’esperienza magnifica. Tuttavia, ci stiamo avvicinando all’inverno e le giornate stanno diventando sempre più piovose, fredde e umide.

Se il meteo è avverso proprio durante il weekend, questo potrebbe rovinare i nostri progetti. Fortunatamente però, soprattutto nelle grandi città ci sono moltissime cose da fare e da vedere.

Oggi vogliamo parlare di Milano, una città cosmopolita e tutta da vivere e spiegare che si possono fare tante esperienze divertenti per ingannare il tempo. Con questo articolo sveleremo 3 posti poco conosciuti ma in grado di farci vivere ore spensierate e di grande divertimento.

Cosa fare a Milano quando piove, ecco 3 posti favolosi da vedere al chiuso

Un posto unico da visitare a Milano è sicuramente il Museum of Dreamers. IL MOD non è un classico museo come tutti possono immaginare, ma una serie di 15 installazioni immersive. Si trova in Piazza Beccaria a Milano e il museo si estende su circa 2 mila metri quadri di superficie.

Questo percorso emozionale nasce dalla mente delle designer Elena e Giulia Sella ed è legato ad un messaggio motivazione con l’intento di rieducare alla cultura dei sogni. Il Museum of Dreamers è aperto a donne, uomini e bambini di ogni età e potremo visitarlo fino al 18 dicembre.

L’orario d’apertura del museo è dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 20, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. Il costo del biglietto è di 18 euro.

Dove andare per sfogare la rabbia

Dopo una settimana di lavoro pesante e difficile, è possibile accumulare un po’ di stress. Allora cosa c’è di meglio che recarsi in un luogo in cui possiamo liberarci da nervosismo e frustrazioni? Ecco, quindi, che la Rage Room è il posto che fa per noi.

Questa stanza è anche chiamata Anger Games e si trova a Milano in Via Graziano Imperatore. Si tratta di una stanza insonorizzata nella quale possiamo entrare per distruggere un set di oggetti con diverse attrezzature. Il tutto viene svolto nella massima sicurezza e chi partecipa indossa un set di protezione. Il personale è disponibile, attento e presente per spiegare tutto nei dettagli.

Possiamo vivere quest’esperienza acquistando pacchetti di prezzi diversi che prevedono un numero di oggetti da rompere.

Un posto per allenarsi e divertirsi

Non pensiamo alla classica palestra: Zero Gravity Freestyle Park è una struttura in cui possiamo divertirci e allenarci al tempo stesso. Perfetta anche per i bambini, questa struttura offre percorsi di diverse difficoltà in cui cimentarsi e moltissimi trampolini in cui saltare. Ma non è tutto, qui troveremo anche tappeti elastici, pedane, cubi di gomma piuma e il percorso ninja warriors, amatissimo dai visitatori.

Il personale sempre presente è cortese e attento. Lo Zero Gravity si trova a Milano in via Valvassori Peroni e il costo del biglietto va dagli 8 ai 10 euro. La struttura è aperta alle persone di età superiore ai 5 anni. Possiamo accedere dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 23 e il sabato la domenica dalle 10 alle 23.

Se ci stiamo ancora chiedendo che cosa fare a Milano quando piove, ecco 3 posti favolosi da scegliere per vivere una giornata davvero indimenticabile.