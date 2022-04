Arrivano brutte notizie dall’INPS per alcune categorie di lavoratori per quanto riguarda il pagamento delle rate della contribuzione fissa di settembre e novembre 2020. Nonché per la rata di febbraio 2021. Infatti col messaggio n. 1430 del 30 marzo 2022, l’INPS rompe la tregua ed invia avvisi agli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti. In particolare l’Istituto ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l’emissione di avvisi bonari per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti.

Pertanto, costoro dovranno pagare entro 30 giorni dall’avviso dell’INPS se vogliono evitare ulteriori aggravi e sanzioni. Gli avvisi bonari riguardano le scadenze di settembre e novembre 2020 nonché quella di febbraio 2021. Peraltro la scadenza di settembre 2020 si riferisce ai contributi dovuti per il mese di maggio 2020, dapprima sospesi e poi prorogati dal D.L. n.23/2020. I lavoratori potranno trovare l’avviso bonario nel Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti reperibile sul sito dell’INPS. Mentre chi avrà fornito il proprio indirizzo di posta elettronica lo riceverà anche a mezzo mail.

Dovranno pagare entro 30 giorni dall’avviso dell’INPS questi lavoratori che vogliono evitare sanzioni e recupero forzoso

L’avviso bonario è uno strumento propedeutico e preliminare all’avviso di addebito. Ovvero con il primo l’INPS avvisa in via bonaria il debitore di pagare entro il termine fissato le rate scadute. Nel caso in cui il debitore non si adoperi per il pagamento entro il termine fissato dall’Istituto Previdenziale, questi procederà alla notifica dell’avviso di addebito. Pertanto se il lavoratore non pagherà entro trenta giorni, l’INPS provvederà a notificare l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Quest’ultimo darà inizio ad una esecuzione forzata nei confronti del contribuente debitore. Gli artigiani e i commercianti potranno pertanto prendere visione dell’avviso bonario all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. Da lì dovranno accedere alla “Posizione Assicurativa” per poi selezionare “Avvisi Bonari”. Contestualmente ai titolari e ai loro intermediari che abbiano fornito l’indirizzo di posta elettronica, sarà inviato anche mediante una e-mail di alert.

Infine l’INPS invita coloro che avessero effettuato il pagamento di comunicarlo utilizzando il servizio dedicato utilizzando il seguente percorso. Ovvero, bisognerà andare su “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” da lì la sezione “Comunicazione bidirezionale”, poi “Comunicazioni” e infine” Invio quietanza di pagamento”.

In caso di mancato pagamento, l’INPS procederà alla notifica del titolo esecutivo rappresentato dall’avviso di addebito, con un aggravio di spese e sanzioni. Pertanto bisogna affrettarsi e verificare l’eventuale pagamento già effettuato e comunicarlo all’Istituto, in caso contrario provvedere al pagamento di quanto dovuto o una rateizzazione.

Approfondimento

L’INPS avvisa che potranno arrivare sanzioni anche pesanti per chi non ha effettuato questi pagamenti